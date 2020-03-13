В Алматы на 10 суток арестовали пранкера, пугающего пассажиров метро кашлем

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danilov 16 Марта 2020 в 13:48:21
В Алматы на 10 суток арестовали пранкера, который в метро пугал пассажиров кашлем, сообщили в департаменте полиции города.
"Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. – кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Молодой человек перед заседанием публично попросил прощения у жителей и гостей города.
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