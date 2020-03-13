 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Алматы на 10 суток арестовали пранкера, пугающего пассажиров метро кашлем
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Марта 2020 в 13:48:21


В Алматы на 10 суток арестовали пранкера, который в метро пугал пассажиров кашлем, сообщили в департаменте полиции города.
"Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. – кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Молодой человек перед заседанием публично попросил прощения у жителей и гостей города.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 16.03.2020 в 13:57:47   # 743069
В туд.диспансер его отвезти в палаты с открытой формой! Вот "смеху" то будет?
поощрить (2) | покарать
  arhar 16.03.2020 в 14:11:37   # 743072
мало дали, за митинги больше дают.
поощрить | покарать
  ss720 16.03.2020 в 14:26:57   # 743076
кусок долбаеба и это не пранк ни разу
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь