Казахстанцу в Южной Корее изменили срок лишения свободы

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danilov 26 Марта 2020 в 12:06:14
Казахстанские дипломаты также приняли участие в заседании суда. При содействии посольства РК в Корее переводчик был предоставлен на безвозмездной основе.
«В ходе слушания суд посчитал ранее вынесенный приговор (2 года 6 месяцев) слишком жестким и принял постановление о сокращении тюремного срока до 2 лет с исправительными работами. Вместе с тем, у стороны защиты есть право подать апелляцию в Верховный суд Республики Корея в течение 7 дней. Весь этот период С. Шарибек будет находиться в следственном изоляторе, а при отсутствии апелляции переведен в тюрьму г. Чангвон», - говорится в сообщении МИД в Telegram.
Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания, то есть с 14 октября 2019 года. Таким образом, общий срок наказания составит 1 год 6 месяцев с исправительными работами. Состояние нашего соотечественника хорошее, жалоб на условия содержания у него нет.
https://www.inform.kz/ru/kazahstancu-v-yuzhnoy-koree-izmenili-srok-lisheniya-svobody_a3629426
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