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Закона.Нет
От 5 до 15 тысяч просят на блокпостах за проезд в карантинную зону и обратно
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danilov 28 Марта 2020 в 22:25:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вагнус 28.03.2020 в 22:32:17   # 744281
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
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  Практичный 28.03.2020 в 22:44:25   # 744284
Предела людской тупости нет
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  Практичный 28.03.2020 в 22:45:50   # 744286
Цитата: Вагнус от 28.03.2020 16:32:17
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
так и будет,но если сейчас мы на все положим и будем его таскать то через 2 недели мест в больнице не будет. И 90% сдохнет на улице
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  KS 28.03.2020 в 22:59:26   # 744288
Цитата: Вагнус от 28.03.2020 16:32:17
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.

Официально нет!
Согласно фанатам теорий заговоров - да!

Переболеть надо плавно, у вируса есть свойство мутировать. Как правило каждая последующая мутация переносится легче. Да и лечение какое-никакое будет.
Так-что лучше позже
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  Васяй 28.03.2020 в 23:30:30   # 744290
В России неделю выходной обьявили-сидите дома,не разносите,не заражайтесь!Они в Сочи на отдых ломанулись!Блэт наш менталитет не поломать. Надо как в Индии-палками.Только по голове!
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  старик 28.03.2020 в 23:45:46   # 744294
Мародеры были всегда. К сожалению!
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