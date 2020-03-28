От 5 до 15 тысяч просят на блокпостах за проезд в карантинную зону и обратно

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danilov 28 Марта 2020 в 22:25:25
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Практичный 28.03.2020 в 22:44:25 # 744284
Практичный 28.03.2020 в 22:45:50 # 744286
Цитата: Вагнус от 28.03.2020 16:32:17так и будет,но если сейчас мы на все положим и будем его таскать то через 2 недели мест в больнице не будет. И 90% сдохнет на улице
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
Цитата: Вагнус от 28.03.2020 16:32:17
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
Вот вы мне объясните. Вирус искусственного происхождения? Так какого маски шоу устраивать? Хоть год на карантине сидите! Кому надо, произведут,распылят и по новой. Переболеем ВСЕ.
Официально нет!
Согласно фанатам теорий заговоров - да!
Переболеть надо плавно, у вируса есть свойство мутировать. Как правило каждая последующая мутация переносится легче. Да и лечение какое-никакое будет.
Так-что лучше позже