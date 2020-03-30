Слухи об аресте экс акима Кызылординской обл. подтвердились

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danilov 30 Марта 2020 в 11:07:01
"В результате экспертизы было удовлетворено ходатайство о применении меры пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении подозреваемого Куанышбека Досмайловича Искакова. Срок действия меры пресечения составляет два месяца с 22:28 26 марта 2020 года до 22:28 26 мая 2020 года", - сообщили в пресс-службе суда Кызылординской области.
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Два месяца отжирует дома , далее отработанная схема - суд , штраф , свобода . И воруй дальше .