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Слухи об аресте экс акима Кызылординской обл. подтвердились
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danilov 30 Марта 2020 в 11:07:01
28 марта 2020 года Антикоррупционное агентство Республики Казахстан подало ходатайство в Специализированный следственный суд Кызылорды о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении акима Кызылординской области Искакова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

"В результате экспертизы было удовлетворено ходатайство о применении меры пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении подозреваемого Куанышбека Досмайловича Искакова. Срок действия меры пресечения составляет два месяца с 22:28 26 марта 2020 года до 22:28 26 мая 2020 года", - сообщили в пресс-службе суда Кызылординской области.
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  Сила 30.03.2020 в 11:35:29   # 744466
Титус заразился короновирусом? Че так новостей мало сука читать нечего
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  KAN13 30.03.2020 в 12:06:22   # 744469

Два месяца отжирует дома , далее отработанная схема - суд , штраф , свобода . И воруй дальше .
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