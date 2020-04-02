Автомобиль протаранил блокпост в Алматы: переломы обеих ног получил полицейский

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danilov 02 Апреля 2020 в 17:41:37
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы автомобиль протаранил блокпост. В результате происшествия пострадал полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ». «ДТП произошло сегодня после обеда в Алатауском районе Алматы. Гражданин А., 1970 года рождения, житель села Коксай Карасайского района Алматинской области, управляя автомашиной марки Toyota Ipsum и следуя по улице Жана гасыр в северном направлении, допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4. Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной марки KIA, затем наехал на LADA Priora и Toyota Camry, которые также были припаркованы», - сообщила сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
Водитель служебного авто полицейский Мереке Отаргазы с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. «Предварительно за рулем минивэна находился пьяный водитель. Сейчас будет проведено медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения. Благо, другие граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств», –отметила Салтанат Азирбек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования области по части первой статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники ДП Алматинской области по территориальности.
https://www.inform.kz/ru/avtomobil-protaranil-blokpost-v-almaty-perelomy-obeih-nog-poluchil-policeyskiy_a3632880
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alpha_portal 02.04.2020 в 18:42:16 # 744865
Практичный 02.04.2020 в 19:20:21 # 744875