Житель Тараза напал на полицейского за отказ в проезде через блокпост

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danilov 02 Апреля 2020 в 19:16:28
Как выяснилось, 34-летний житель Тараза, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки “Toyota Corolla” в направлении указанного района, возмутился отказом в проезде через блокпост во время чрезвычайного положения по причине отсутствия соответствующих документов.
Свое несогласие предъявленным требованиям мужчина выразил нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, а затем ударил его в лицо. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно судим.
Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Тараз.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст.379 УК РК (Неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения) и по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 02.04.2020 в 19:19:30 # 744874
Цитата: Практичный от 02.04.2020 13:19:30
Расстрел. В такой ситуации только так
Расстрел. В такой ситуации только так
Слишком легко, пусть посидит. Отработает