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Закона.Нет
Житель Тараза напал на полицейского за отказ в проезде через блокпост
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danilov 02 Апреля 2020 в 19:16:28
На блокпосту при выезде из города Тараз на территорию Байзакского района мужчина не подчинился требованиям инспектора местной полицейской службы о возвращении в город и нанес ему телесные повреждения, сообщает Polisia.kz.

Как выяснилось, 34-летний житель Тараза, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки “Toyota Corolla” в направлении указанного района, возмутился отказом в проезде через блокпост во время чрезвычайного положения по причине отсутствия соответствующих документов.

Свое несогласие предъявленным требованиям мужчина выразил нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, а затем ударил его в лицо. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно судим.

Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Тараз.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.379 УК РК (Неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения) и по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 02.04.2020 в 19:19:30   # 744874
Расстрел. В такой ситуации только так
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  Absolute 02.04.2020 в 19:25:24   # 744877
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