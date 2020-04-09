Об уголовной ответственности за незаконное получение социальных выплат

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danilov 09 Апреля 2020 в 13:49:54
Магистр юриспруденции,
Кожахмет Руслан Маликович,
Адвокат АК «International Major Lawyers»,
Магистр международного права
Для оказания помощи гражданам лишившихся заработка в период чрезвычайного положения, действия карантина и иных ограничительных мер государство начало выплату материальной помощи в виде социальных выплат в размере 42500 тенге.
31.03.2020 г. в своем обращении Президент РК Токаев К.К. поручил расширить охват социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы граждан не только тех, кто ранее имел официальную работу и зарплату.
Обращаем внимание, что эти выплаты будут произведены фактически в декларативном порядке, т.е. государственные органы не будут проверять обоснованность получения этих выплат. Государство пошло на эти меры в гуманитарных и социальных целях.
Президент РК отметил в своем выступлении. «Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан»[1].
В соответствии с Правилами осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения[2] индивидуальные предприниматели, руководители субъектов среднего и крупного предпринимательства отнесены к субъектам, которые вправе подать заявление на предоставление социальной выплаты в интересах своих работников (далее - руководители компаний).
Представляется, что помимо действительно нуждающихся граждан, некоторые недобросовестные руководителей компаний, лишившиеся части прибыли (доходов) могут воспользоваться данной социальной инициативой и переложить бремя оплаты за вынужденный простой на государство.
Во многом «находчивые» руководители понадеются на слова Министра труда и социальных отношений РК, Нурымбетова Б.Б., который 01 апреля 2020 г. заявил, что «доказывать кому-то, что ваши доходы потеряны в связи с режимом ЧП не надо, никто это перепроверять не будет»[3].
Полагаем, что не следует понимать данные слова Министра, как возможную индульгенцию от привлечения к ответственности, наивно считая, что «никто перепроверять не будет».
Естественно, по мере минования пандемии КВИ и нормализации обстановки, весьма вероятно, что государство инициирует обоснованность расходования средств, предоставленных в качестве социальной поддержки, к данной работе будут привлечены правоохранительные органы, органы государственных доходов, по финансовому мониторингу и другие компетентные организации и ведомства.
Представляется, что количество уголовных дел о привлечении к уголовной ответственности руководителей компаний, заявивших об отсутствии прибыли (дохода), будет достаточно высоким.
Доказать незаконность получения социальных выплат не составляет большого труда - достаточно провести анализ имеющимся инструментарием сведений о движениях денежных средств на счетах в банках второго уровня, деклараций по определенным налогам, выписанным счет фактурам и других сведений, зафиксированных в соответствующих информационных системах.
Кто-то мотивированно возразит - сведения о движении денежных средств на счетах юридических лиц в банках второго уровня представляют банковскую тайну, защищаемую законодательством РК.
Однако учитывая высокую цифровизацию в нашей стране, государственные органы применят алгоритм взаимодействия баз данных (Комитета по финансовому мониторингу, органов государственных доходов, подразделения национального банка, НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» и др.) которые автоматически путем сопоставления имеющихся сведений установят компании, которые получали в период ЧП выручку (доходы).
Далее орган уголовного преследования в установленном порядке истребует в соответствующих организациях интересующие сведения, которые уже будут обладать статусом официального доказательства и на этом основании привлекут виновных к уголовной ответственности за мошенничество по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Следует напомнить, что помимо уголовной ответственности виновный обязан возместить причиненный ущерб, к нему на основании уголовного законодательства могут применить конфискацию имущества, а также имеются другие негативные последствия, связанные с привлечением к уголовной ответственности.
В данных условиях, руководители компаний могут организовать незаконное получение социальных выплат, склоняя своих работников обратиться с заявлениями либо способствовать их незаконному получению подавшись на их уговоры к подаче сведений в оперативный штаб по вопросам занятости о работниках «де-юре» находящихся в отпусках без содержания.
Примером незаконного получения социальной выплаты будет являться следующая ситуация. Руководитель компании субъекта малого (среднего, крупного) предпринимательства, у которого уменьшилось производство продукции (услуг, работ), не приостанавливая деятельность компании, фактически продолжает ее, руководствуясь, казалось бы разумными причинами сокращения своих расходов и желанием помочь своим работникам не потерять много в зарплате путем уговоров убеждает их направить в уполномоченный орган заявление на получение социальной выплаты.
При этом фактически работники не находятся в отпуске без содержания, удаленно продолжают работу, получают зарплату, возможно не всю, а часть. Данные действия со стороны руководителя компании по понуждению работников к получению социальных выплат являются незаконными.
Согласно нормам статей 23, 112 Трудового кодекса РК, работодателю надлежит оформлять простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника и оплачивать в размере определяемом трудовым, коллективным договорами и устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы.
Таким образом, при обращении за социальной выплатой руководителям компаний и гражданам важно понимать возможные последствия за свои действия и при любых сомнениях обращаться за разъяснениями к юристам и адвокатам.
[1]https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_statements_and_congratulations/zayavlenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva
[2]Утверждены приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 марта 2020 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 марта 2020 года № 110 «Об утверждении Правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»», с изменениями от 03 апреля 2020 г. № 124
[3]https://primeminister.kz/ru/news/reviews/usloviya-izmeneny-kak-kazahstancy-smogut-poluchit-po-42-500-tenge-i-produktovye-nabory-13621
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