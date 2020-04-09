Об уголовной ответственности за незаконное получение социальных выплат

[1]https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_statements_and_congratulations/zayavlenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva



[2]Утверждены приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 марта 2020 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 марта 2020 года № 110 «Об утверждении Правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»», с изменениями от 03 апреля 2020 г. № 124



[3]https://primeminister.kz/ru/news/reviews/usloviya-izmeneny-kak-kazahstancy-smogut-poluchit-po-42-500-tenge-i-produktovye-nabory-13621