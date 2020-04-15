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Закона.Нет
Охранник фирмы украл 7 млн тенге из сейфа в Туркестанской области
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философ 15 Апреля 2020 в 15:39:01
В Туркестанской области из сейфа фирмы похитили семь миллионов тенге, передает Today.kz со ссылкой на департамент полиции.

В дежурную часть Мактаральского РОП обратился местный житель, работающий в одной из фирм. Он заявил, что в его кабинете неизвестные из сейфа похитили семь миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража".

В течение недели полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался охранник данной фирмы, который признался в содеянном. Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньги, спрятал их дома, успел потратить на свои нужды 90 тысяч тенге.

"В доме задержанного изъяли краденные деньги в качестве вещественных доказательств и вернули законному владельцу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской", – сообщили в ДП.

http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2020-04-15/795979-ohrannik-firmyi-ukral-7-mln-tenge-iz-sejfa-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 15.04.2020 в 19:08:04   # 746277
Quote:
Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньги
Хозяина денег наказать за то, что своим безответственным отношением к деньгам спровоцировал охранника на преступление.
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  Absolute 15.04.2020 в 19:54:19   # 746290
Цитата: старик от 15.04.2020 13:08:04
Quote:
Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньги
Хозяина денег наказать за то, что своим безответственным отношением к деньгам спровоцировал охранника на преступление.

Маразм все больше крепчает.
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