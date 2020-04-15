Охранник фирмы украл 7 млн тенге из сейфа в Туркестанской области

Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньгиХозяина денег наказать за то, что своим безответственным отношением к деньгам спровоцировал охранника на преступление.
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философ 15 Апреля 2020 в 15:39:01
В дежурную часть Мактаральского РОП обратился местный житель, работающий в одной из фирм. Он заявил, что в его кабинете неизвестные из сейфа похитили семь миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража".
В течение недели полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался охранник данной фирмы, который признался в содеянном. Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньги, спрятал их дома, успел потратить на свои нужды 90 тысяч тенге.
"В доме задержанного изъяли краденные деньги в качестве вещественных доказательств и вернули законному владельцу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской", – сообщили в ДП.
http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2020-04-15/795979-ohrannik-firmyi-ukral-7-mln-tenge-iz-sejfa-v-turkestanskoj-oblasti/
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Цитата: старик от 15.04.2020 13:08:04
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Мужчина заметил оставленную открытой дверь сейфа и похитил оттуда деньгиХозяина денег наказать за то, что своим безответственным отношением к деньгам спровоцировал охранника на преступление.
Маразм все больше крепчает.