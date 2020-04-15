КНБ задержал автора ролика из соцсетей

Цитата: Nekrun от

Цитата: M54 от

Одним дебилом меньше Одним дебилом меньше

По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов. По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.

а ты уверен что за критику власти?,запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в странетак что вполне адекватные меры со стороны силовых органов