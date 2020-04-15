КНБ задержал автора ролика из соцсетей

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философ 15 Апреля 2020 в 18:02:30
13.04.2020
12 апреля в сети Интернет был размещен видеоролик тенденциозного содержания.
Принятыми мерами установлен житель Караганды, гражданин «Х.А.К.», который задержан.
Материал зарегистрирован в ЕРДР.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.
Пресс-служба КНБ РК
http://knb.gov.kz/ru/news/o-zaderzhanii-grazhdanina-khak
Комментарии, по рейтингу, по дате
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
едридмадрид 15.04.2020 в 18:18:38 # 746256
читая новость сверху над этой,
можно сказать минимум на два дебила меньше стало
едридмадрид 15.04.2020 в 18:21:16 # 746257
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране
так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
Цитата: едридмадрид от 15.04.2020 12:21:16
а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране
так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране
так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
Кроме критики там ничего не звучало
едридмадрид 15.04.2020 в 18:26:32 # 746264
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:23:46
Кроме критики там ничего не звучало
Цитата: едридмадрид от 15.04.2020 12:21:16
а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране
так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране
так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
Кроме критики там ничего не звучало
а ты по ходу это обращение (видеоролик) видел
критика разная бывает ( просто существуют определенные границы )
да и если так топишь, за то что типа посадили( задержали) за критику властей, озвуч в чём там была критика
едридмадрид 15.04.2020 в 18:53:06 # 746271
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:39:24
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.
да походу ты уважаемый)) провокатор
во первых по мере возможности удали ссылку на это обращение, пока задержан автор этого ролика
но как сказано в ОФфиц. пресс-релизе КНБ
В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.
так вот если решат что ролик надо удалить и он не соотвествует закону, то тут на сайте помойки ( по портфилу) админу-редактору ДОЛГО ПРИДЕТСЯ ОТМЫВАТЬСЯ от твоего поста на ссылку
во вторых сейчас в стране введены меры ЧП ПРЕЗИДЕНТОМ нашей страны, соотвественно и работают спец службы согласна режиму работы в таких условиях,
по поводу "критики" повторюсь если она объективна и в рамках закона нашего государства - то чела выпустят, если нет то смотри админи уголовный кодекс ( сейчас не 30 -ые годы когда в совке при Сталине расстреливали иногда без суда и следствий)
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:39:24
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.
Накипело у парня. Не равнодушный.
Цитата: старик от 15.04.2020 13:13:19
Поскольку нам не разъяснили в чем именно тенденциозность ролика , я не могу принять ничью сторону.
Поскольку нам не разъяснили в чем именно тенденциозность ролика , я не могу принять ничью сторону.
Посмотрите.
Там в конце "криминал" в одной фразе.
Какими мерами?
Он представился.
Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:20:50 # 746284
Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:26:46 # 746285
Цитата: Hulioibaldez от 15.04.2020 13:26:46
У нас любят власть критиковать.лежу дома работать не хочу .но все мне обязаны.были пару соседей таких по 5 детей.сращу в начальники хочу.и 500 мын зарплату.
У нас любят власть критиковать.лежу дома работать не хочу .но все мне обязаны.были пару соседей таких по 5 детей.сращу в начальники хочу.и 500 мын зарплату.
Да спекулянтов много, но и в реальности не далеко ушли.
Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:04:45 # 746291