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Закона.Нет
КНБ задержал автора ролика из соцсетей
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философ 15 Апреля 2020 в 18:02:30
О задержании гражданина «Х.А.К.»

13.04.2020

12 апреля в сети Интернет был размещен видеоролик тенденциозного содержания.

Принятыми мерами установлен житель Караганды, гражданин «Х.А.К.», который задержан.

Материал зарегистрирован в ЕРДР.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

Пресс-служба КНБ РК

http://knb.gov.kz/ru/news/o-zaderzhanii-grazhdanina-khak
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 15.04.2020 в 18:08:42   # 746251
Одним дебилом меньше
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  Nekrun 15.04.2020 в 18:17:50   # 746255
Цитата: M54 от 15.04.2020 12:08:42
Одним дебилом меньше

По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.
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  едридмадрид 15.04.2020 в 18:18:38   # 746256
Цитата: M54 от 15.04.2020 12:08:42
Одним дебилом меньше


читая новость сверху над этой,

можно сказать минимум на два дебила меньше стало

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  едридмадрид 15.04.2020 в 18:21:16   # 746257
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
Цитата: M54 от 15.04.2020 12:08:42
Одним дебилом меньше

По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.


а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране

так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов
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  Nekrun 15.04.2020 в 18:23:46   # 746259
Цитата: едридмадрид от 15.04.2020 12:21:16
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
Цитата: M54 от 15.04.2020 12:08:42
Одним дебилом меньше

По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.


а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране

так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов

Кроме критики там ничего не звучало
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  едридмадрид 15.04.2020 в 18:26:32   # 746264
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:23:46
Цитата: едридмадрид от 15.04.2020 12:21:16
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:17:50
Цитата: M54 от 15.04.2020 12:08:42
Одним дебилом меньше

По твоему каждый кто критикует власть дебил? Значит у нас 90% дебилов.


а ты уверен что за критику власти?,
запомни это КНБ если критика реальная ( если вообще речь за критику ) то за такое не задерживают, тем более КНБ да и ещё если что у нас ЧП в стране

так что вполне адекватные меры со стороны силовых органов

Кроме критики там ничего не звучало


а ты по ходу это обращение (видеоролик) видел

критика разная бывает ( просто существуют определенные границы )
да и если так топишь, за то что типа посадили( задержали) за критику властей, озвуч в чём там была критика
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  Nekrun 15.04.2020 в 18:33:19   # 746267
https://youtu.be/Qg3p5C8PyDI
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  Nekrun 15.04.2020 в 18:39:24   # 746269
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.
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  едридмадрид 15.04.2020 в 18:53:06   # 746271
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:39:24
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.


да походу ты уважаемый)) провокатор
во первых по мере возможности удали ссылку на это обращение, пока задержан автор этого ролика

но как сказано в ОФфиц. пресс-релизе КНБ
В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

так вот если решат что ролик надо удалить и он не соотвествует закону, то тут на сайте помойки ( по портфилу) админу-редактору ДОЛГО ПРИДЕТСЯ ОТМЫВАТЬСЯ от твоего поста на ссылку

во вторых сейчас в стране введены меры ЧП ПРЕЗИДЕНТОМ нашей страны, соотвественно и работают спец службы согласна режиму работы в таких условиях,
по поводу "критики" повторюсь если она объективна и в рамках закона нашего государства - то чела выпустят, если нет то смотри админи уголовный кодекс ( сейчас не 30 -ые годы когда в совке при Сталине расстреливали иногда без суда и следствий)

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  старик 15.04.2020 в 19:13:19   # 746278
Поскольку нам не разъяснили в чем именно тенденциозность ролика , я не могу принять ничью сторону.
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  андремас 15.04.2020 в 19:16:56   # 746280
Цитата: Nekrun от 15.04.2020 12:39:24
Еще он отправил одного небожителя по одному маршруту, прекрасно осознавая что с ним будет.


Накипело у парня. Не равнодушный.

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  андремас 15.04.2020 в 19:17:45   # 746282
Цитата: старик от 15.04.2020 13:13:19
Поскольку нам не разъяснили в чем именно тенденциозность ролика , я не могу принять ничью сторону.


Посмотрите.
Там в конце "криминал" в одной фразе.
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  андремас 15.04.2020 в 19:18:59   # 746283
Принятыми мерами установлен житель Караганды

Какими мерами?
Он представился.
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  Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:20:50   # 746284
Да много у нас таких дебилов.то апельсины там китайские с чем то. То я слышала от знакомых знакомых кто где то работает что вот так.с головой надо дружить вот и все
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  Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:26:46   # 746285
У нас любят власть критиковать.лежу дома работать не хочу .но все мне обязаны.были пару соседей таких по 5 детей.сращу в начальники хочу.и 500 мын зарплату.
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  Absolute 15.04.2020 в 19:53:24   # 746289
Цитата: Hulioibaldez от 15.04.2020 13:26:46
У нас любят власть критиковать.лежу дома работать не хочу .но все мне обязаны.были пару соседей таких по 5 детей.сращу в начальники хочу.и 500 мын зарплату.

Да спекулянтов много, но и в реальности не далеко ушли.
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  Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:04:45   # 746291
Главное не боятся работы .работа есть не все за нее берутся.я начинал санитаром в нашей псих больнице.кент на заводе молочном работал ща копейки .но потом вырос до начальника цеха. Нужно начать с малого и будешь развиваться и зарабатывать
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