“12 человек с COVID-19 ходят в Талдыкоргане”: задержан автор фэйка

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философ 15 Апреля 2020 в 18:04:08
– Вышла такая информация. По-любому сообщат, наверное… 12 человек заражены коронавирусом ходят в Талдыкоргане. Мне сказал об этом приближенный человек, – говорится в сообщении.
Лжеинформатор данной голосовой рассылки сейчас задержан и в отношении него заведено уголовное дело за распространение ложной информации по признакам статьи 274 ч. 4 УК РК.
В целях установления личности, распространившего ложную информацию, незамедлительно был проведен ряд мероприятий, которые вывели на след жителя города Талдыкорган гражданина Б., 1986 года рожденья.
– Молодой мужчина, как выясинилось, нигде не работает, и решил таким образом взбудоражить народ. Задержанный признался о своих недобрых намерениях, а также посетовал, что запись была сделана им 13 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, голосовое сообщение данного гражданина моментально было распространено по мессенджеру WhatsApp, – сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Даурен Сакенов.
Вместе с тем, в настоящее время задержанный гражданин сожалеет о содеянном, и призвал всех граждан не повторять его ошибок.
– Мы ежедневно отслеживаем интернет пространство, все ресурсы официальных и неофициальных источников средств массовой информации, социальные сети на предмет выявления и жесткого пресечения подобных публикаций, которые необоснованно вводят людей в заблуждение. Заверяю, что ни одна информация подобного характера, не проходит мимо нас и не остается безнаказанной. Напомню, что распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения грозит лишением свободы от трех до семи лет, – отметил Сакенов.
http://vecher.kz/hotnews/12-chelovek-s-covid-19-khodyat-v-taldykorgane-zaderzhan-avtor-fejka