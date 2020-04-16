Советник Президента высказался о заказчиках слухов в Telegram-каналах

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философ 16 Апреля 2020 в 16:08:39
"В последнее время очень часто обращаются за комментариями по поводу той или иной публикации в определенных Телеграм-каналах. Хочу дать пояснение по этому поводу. Действительно, сегодня в сети развелось очень много различных Телеграм-каналов (Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала и др.), но в основном анонимных и распространяющих откровенную дезинформацию под видом политических инсайдов. Причем многие из этих каналов специализируются на адресных информационных атаках против конкретных структур и персон, не скрывая тем самым явно заказной характер своих публикаций.
По части распространения откровенно фейковой информации особенно выделяется так называемый канал Uzyn Qulaq. Само название выдает суть этого канала - всякие слухи и сплетни, сдобренные для правдоподобности низкопробной аналитикой. Данный канал регулярно публикует откровенную дезинформацию и циничные инсинуации в отношении Елбасы и Президента, высших должностных лиц государства, представителей бизнеса. Причем заказчики и исполнители этого ресурса особо даже и не заморачиваются в подаче собственных фейк-новостей, следуя главному правилу дезинформации: чем более ужасающая новость, тем якобы она звучит правдивой", - написал Карин в своем Telegram-канале.
Ерлан Карин заявил, что все это делается намеренно, чтобы развязать информационную войну, столкнуть элиту, натравить всех друг на друга и тем самым расшатать ситуацию.
"Неслучайно они активизировались именно сейчас, когда внимание власти и общества полностью сосредоточено на борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Деятельность канала прямо вредит той политике, которую проводит Президент. И провокационные вбросы подобных ресурсов - это не что иное, как организованная информационная диверсия. В нынешней непростой ситуации в мире и в стране любая фейк-новость - это тоже вирус, но информационный. Вирус, который порождает панику и хаос.
Но это очень опасная игра, прежде всего для тех, кто ее затеял. Сколько было таких проектов, авантюр и чем они все закончились, мы прекрасно помним. Любые попытки посеять раздор и внести раскол будут жестко пресекаться. Мы считаем, что правоохранительные органы должны внимательно изучить деятельность данного анонимного канала и дать правовую оценку с принятием соответствующих мер в рамках действующего законодательства", - добавил он.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sovetnik-prezidenta-vyiskazalsya-zakazchikah-sluhov-telegram-398964/
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Я к примеру о них ни сном ни духом.....был.