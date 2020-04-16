Попытки прорыва блокпостов в Жамбылской обл.

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danilov 16 Апреля 2020 в 19:38:42
13 апреля на блокпосту расположенном в городе Жанатас Сарысуского района, водитель автомашины марки “BMW” и его два пассажира, направлявшиеся в город Шымкент не имели при себе пропускных документов и несмотря на режим чрезвычайного положения, возмутились требованием сотрудника полиции развернуться и отправиться в обратном направлении.
Свое недовольство и протест пассажир выразил нецензурной бранью в адрес стража порядка. Не подчинившись требованию выйти из машины, он требовал водителя продолжить движение, игнорируя вставшего на его пути сотрудника блокпоста. Вскоре все трое были задержаны сотрудниками полиции.
По данному факту в отношении пассажира начато досудебное расследование по ст.380 УК РК (Применение насилия к представителю власти), он водворен в ИВС ОП Таласского района.
Касательно водителя и второго пассажира начато досудебное расследование по ст.379 УК РК (Неповиновение представителю власти).
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 16.04.2020 в 19:57:42 # 746418
и стрелять по машинам если угроза тогда наши некоторые " тупорылые" поймут что и как когда машинами совершают наезд на тех кто несёт службу на посту в такое неспокойное время