Нападения на полицейских участились с введением режима ЧП в Казахстане

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KAN13 17 Апреля 2020 в 10:50:46
Недавний конфликт полицейского и мужчины с коляской алматинцы бурно обсуждают в социальных сетях. Видео, снятое в Медеуском районе в одном из ЖК, появилось в Instagram.
«Пешим патрулем были замечены двое мужчин. На устное замечание полицейского и военнослужащих молодые мужчины отреагировали агрессивно. Один из них оказал участковому инспектору неповиновение и порвал ему форменное обмундирование», — сообщили в полиции города.
После всего один из нарушителей записал видеообращение с извинением. В отношении него и его напарника были возбуждены уголовные дела по двум статьям — применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. К уголовной ответственности по факту публичного оскорбления представителя власти также был привлечен автор поста.
Нападение на сотрудников алматинской полиции произошло также вечером 6 апреля в Ауэзовском районе. В этот раз пьяная компания распивала спиртные напитки во дворе одного из домов в первом микрорайоне. Импровизированный пикник они развернули на детской площадке. На замечание участковых собравшиеся отреагировали агрессией, они ни в какую не хотели мириться с правилами режима карантина.
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«Во время попытки доставить фигурантов в управление полиции пятеро мужчин набросились на полицейских. В результате злоумышленники были обезврежены и задержаны. Сейчас они привлечены к уголовной ответственности», — сообщил тогда начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.
Досудебное расследование за применение насилия представителю власти проводится также в отношении алматинского адвоката. Действующий член городской коллегии адвокатов с десятилетним стажем был остановлен полицейским 5 апреля. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил полицейского головой. Его сразу же поймали.
Автомобиль, протаранивший блокпост в Алматы днем 2 апреля, также стал обсуждаемой темой в Сети. На блокпосте № 4, дислоцированном в поселке Коксай 50-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снес металлический турникет поста и допустил наезд на три припаркованных авто, в числе которых — полицейский служебный автомобиль. Находящийся в салоне сотрудник ДП — старший сержант полиции Мереке Орынгазы, с травмами головы и повреждениями обеих ног был экстренно госпитализирован.
«Действия пьяного водителя квалифицированы следствием по ст.379 УК РК — неповиновение представителю власти. Кроме того, факт ДТП зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.1 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — рассказал начальник департамента полиции Канат Таймерденов.
Позже водителю назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Еще один случай нападения на полицию произошло в Алматы в микрорайоне Мирас в начале апреля. Прибывший на место патруль заметил 21-летнего пьяного парня, который стоя у проезжей части дороги, кидался под колеса проезжающего автотранспорта в надежде остановить попутку. Рядом стояла машина марки Hyundai Elantra без госномеров, за рулем которой находилась также пьяная девушка. Они вместе направлялись, чтобы купить пиво, но у них лопнуло колесо.
«На требования сотрудников полиции предъявить документы, парень стал вести себя агрессивно и выражаться нецензурной бранью. Документов на машину у пары не оказалось. Когда полицейские попытались усадить правонарушителя в служебную машину, он неоднократно ударил головой одного из них. В результате инспекторы заковали дебошира в наручники. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа», — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.
В итоге деяния молодого гражданина квалифицированы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, в местности, где объявлено ЧП». На данный момент он водворен в изолятор временного содержания ДП. А девушка была подвергнута административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток и лишение права управления транспортным средством на срок 8 лет.
Она также признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение режима ЧП» и была оштрафована на 10 МРП.
В начале апреля нападение на сотрудника полиции произошло на блокпосту при выезде из города Тараза на территорию Байзакского района. 34-летний мужчина, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки Toyota Corolla в направлении указанного района, возмутился отказом в проезде через блокпост во время чрезвычайного положения по причине отсутствия соответствующих документов. Свое несогласие предъявленным требованиям мужчина выразил нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, а затем ударил его в лицо.
«Как оказалось, мужчина ранее неоднократно судим. Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Тараза. По факту ведется досудебное расследование по статьям — «Неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения» и «Применение насилия в отношении представителя власти», — проинформировали в полиции города.
25 марта в Караганде неизвестные лица в одном из клубов города, нарушая общественный порядок, повредили имущество и нанесли телесные повреждения директору клуба и его супруге. Полицейские установили двух нарушителей. Ими оказались 27-летний житель поселка Топар и его 44-летний знакомый.
«Они отказались последовать для дальнейших разбирательств в отдел полиции и оказали сопротивление. К дебоширам также присоединились присутствовавшие на месте происшествия две женщины. Последние не только оказали неповиновение полицейским, но и применили к ним насилие», — сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
Стражами порядка начато три досудебных расследования по фактам хулиганства, совершенного группой лиц, неповиновения представителю власти и применения насилия в отношении представителя власти.
30 марта в Шымкенте дебошир-водитель протащил участкового инспектора на капоте и наехал на ногу пешехода. Во дворе жилого дома мужчина, по визуальным признакам находившийся в алкогольном опьянении, начал выражать недовольство работой дворников, при этом применяя нецензурную брань.
Прибывший участковый инспектор Ерхан Абдураимов потребовал документы у мужчины и попросил пройти с ним в опорный пункт полиции № 25 управления полиции Аль-Фарабийского района. Однако мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника полиции, сел в машину и хотел скрыться.
«Для того чтобы остановить дебошира, полицейский прыгнул на капот. Проехав на нем более 800 метров, сотрудник полиции спрыгнул, а водитель, проехав несколько метров, наехал на ногу пожилого пешехода, который переходил через “зебру”. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя. Им оказался 54-летний житель Жамбылской области. Его поместили в изолятор временного содержания. Машина водворена на штрафстоянку. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье “Применение насилия в отношении представителя власти” УК РК. Пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.
При попытке скрыться от полиции 8 апреля был пойман также 37-летний вооруженный мужчина в Алматы. Инцидент произошел в Ауэзовском районе. Водитель автомашины марки Subaru, следуя по улице Саина в южном направлении, на заградительном посту, установленном в рамках карантинных мероприятий, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и, скрываясь, переехал ногу одному из них.
В результате погони путь злоумышленнику был блокирован на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. В салоне авто было обнаружено оружие. По признакам преступления начато досудебное расследование по статье «Неповиновение представителю власти». Кроме того, у гр. А. при себе был найден нож.
Между тем, во многих областях страны стражами порядка были зафиксированы нарушения режима ЧП. К концу марта глава Минюста отметил, что казахстанцы стали меньше нарушать карантинный режим., а министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев заявил, что в период действия режима ЧП преступность в стране снизилась более чем на 20%.
МИА «Казинформ»
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