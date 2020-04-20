Тойство жизни

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GoodZone 20 Апреля 2020 в 13:17:42
Портал polisia.kz выложил 14 апреля запись грубейшего нарушения правил карантина, действующего в Алматы: автомобиль “Бентли” проезжает блок-пост по встречной полосе, сигналя полицейским, чтобы они освободили дорогу. Причем видео снимал пассажир, сидевший на переднем сидении люксового авто. Впоследствии появился официальный комментарий правоохранительных органов: дескать, нарушители задержаны и наказаны - оба получили по 5 суток административного ареста.
Однако после того, как появилась вторая запись, стало ясно, что случай с “Бентли” был не единичным. Примерно в те же дни точно так же через блок-посты пролетели еще четыре автомобиля, ехавшие колонной: “Гелендваген” (госномер 777MAM 05), “Кадиллак” (899JXA 02), “Мерседес S-класса” (700RA 02) и… снова “Бентли” (010JJ 02).
Все четыре автомобиля поначалу стояли возле медицинского учреждения, по всей видимости, роддома. Можно предположить, что молодёжь собралась для того, чтобы отметить появление на свет нового гражданина Казахстана, а после того, как малыша с мамой забрали из больницы, кортеж направился в пригород, чтобы отпраздновать это событие.
Ну а дальше все происходило в лучших традициях нашей золотой молодежи: дорогие авто выезжали на встречную полосу, обгоняли всех с нарушением правил дорожного движения, сигналили тем, кто не уступал дорогу. Едут хозяева жизни, ну-ка разойдись!
Полтораминутный ролик смотрится на одном дыхании, словно захватывающий триллер. Вот колонна машин подъезжает к блок-посту и проскакивает его, не останавливаясь, даже не показывая разрешения от уполномоченных органов. Как известно, выезжать из Алматы в Алматинскую область и возвращаться в город разрешено ограниченному кругу лиц. Например, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, проживающим в пригороде. Но даже они останавливаются, чтобы предъявить документы. А вот “Кадиллак”, “Мерседес”, “Гелендваген” и “Бентли” проезжают так, словно полицейские предупреждены об их появлении - сотрудники не предпринимают даже попытки остановить машины, а спокойно наблюдают, как кортеж проскакивает блок-пост.
Казалось, что в этом “кино” это и есть финальная сцена и хуже уже ничего не придумаешь. Но жизнь, как известно, пишет самые захватывающие сценарии. В самом конце ролика те же ребята, которые только что гоняли по встречной, с умиротворенным видом сидят за богато накрытым дастарханом. Но ведь в период карантина даже к близким родственникам нельзя ходить в гости, чтобы не заражать друг друга! Однако на этих парней, похоже, запреты не распространяются.
Конечно, надо сказать спасибо пользователю “Инстаграма” под ником Miguel_Carleone, выложившим все эти захватывающие записи у себя в “сторис”. Мы хотели лично поблагодарить оператора, но, к сожалению, аккаунта под таким именем не нашли, по всей видимости, хозяин его удалил. А жаль, ведь этот видеошедевр претендует на самый захватывающий казахстанский фильм этого года.
После просмотра ролика с автомобилями, блок-постом и застольем возникают вполне резонные вопросы. Кто же эти ребята на дорогих иномарках, нет ли среди них госслужащих или сотрудников правоохранительной системы, и, наконец, благодаря чьему звонку они беспрепятственно проехали блок-посты в период карантина?
Из-за введенного режима чрезвычайного положения и последующего закрытия Алматы тысячи жителей области оказались отрезаны от своей работы и своих семей. Ежедневно административные суды рассматривают дела, связанные с незаконным пересечением санитарной границы - люди ходят пешком через рельсы, перелезают через заборы, уже даже пойманы сотрудники акимата Жетысуского района Алматы, бравшие взятки за помощь при прохождении блок-постов. Ситуация очень серьезная: город занимает первое место по количеству выявленных больных коронавирусом, и власти делают все возможное, чтобы остановить распространения заболевания. Поэтому очень странно, что в период таких жестких ограничений четыре люксовых автомобиля вообще без проблем ездят туда-сюда из города в область и их даже не останавливают, чтобы проверить документы или измерить температуру.
Получается, что у нас у всех разный карантин. Жителям Алматы не разрешают гулять с детьми рядом с домом - тут же появляются патрули и начинаются скандалы. А господин Miguel_Carleone и его друзья в это же время спокойно гоняют по встречной на своих шикарных машинах и отмечают дни рождения.
Напрашивается неприятный вывод: без большого агашки тут явно не обошлось. Кто-то очень влиятельный организовал звездам “Инстаграма” зеленый коридор. Кто бы это мог быть?
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/news/society/2020/04/17/tojstvo-zhizni
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Absolute от 20.04.2020 08:22:36ты совершенно угадал и оказался прав.
Предположу, что такой агашка мог быть. Брат лучезарного. У него полный карт-бланж в Алматы. И возможно они знают, что это всё ЦИРК, и продолжают блатовать.
Предположу, что такой агашка мог быть. Брат лучезарного. У него полный карт-бланж в Алматы. И возможно они знают, что это всё ЦИРК, и продолжают блатовать.
Так вот, скорее всего эти кортежники отмечаются, как и таксисты, вот потому им и позволяют такое.
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В продолжение темы на ЯПе про "Блатных"
Из простор телеграмма
Текст и 1 видео
В общем Кара и традиционные извинения
Видео с извинениями
Итак, после многократных жалоб, что нет информации о том, какое наказание в итоге получили водители, проехавшие блокпост, ДП Алматы дал исчерпывающее сообщение:
Так:
✔️водитель Bentley Жанузаков, 1995 года рождения, привлечен к ответственности по статье 476 КоАП "Нарушение режима ЧП". Решением суда он подвергнут к 15 суткам административного ареста;
✔️ пассажир Bentley Асылбеков, 1990 года рождения, привлечен к ответственности по аналогичной статье и также подвергнут к 15 суткам ареста;
✔️ водитель Cadillac Жумагулов, 1993 года рождения, тоже привлечен к ответственности по статье 476, а еще по статьям 596 и 590 КоАП - "Выезд на полосу встречного движения" и "Управление транспортом с подложными номерами". Решением суда подвергнут административному аресту сроком на 14 суток;
✔️ пассажир Cadillac Канаев, 1990 года рождения, также привлечен к ответственности по статье 476 КоАП и подвергнут аресту на 15 суток;
✔️ водитель Mercedes Артыкбаев, 1980 года рождения, привлечен к ответственности по статье 476, а еще по статьям 596 и 590 КоАП. Решением суда подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.
https://www.yapfiles.ru/show/2366739/cb19edce4c016e3dc308f09d262caaeb.mp4.html
За сегодня проехал 3 поста и на каждом интересовались годом рождения..
Цитата: Galent от 20.04.2020 12:35:00На 65 не тянешь?
Извините что не в тему новости, но зачем у меня на блок-постах спрашивают год рождения??
За сегодня проехал 3 поста и на каждом интересовались годом рождения..
Извините что не в тему новости, но зачем у меня на блок-постах спрашивают год рождения??
За сегодня проехал 3 поста и на каждом интересовались годом рождения..