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Закона.Нет
Могут ли привлечь жен чиновников за "роскошную жизнь" в соцсетях
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Гость 21 Апреля 2020 в 22:43:16
Могут ли привлечь к ответственности жен высокопоставленных государственных служащих за то, что они демонстрируют роскошную жизнь в соцсетях, ответили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Интернете можно увидеть фотографии, демонстрирующие роскошный образ жизни жен некоторых госслужащих. Например, ювелирные изделия, дорогие поездки в Европу, Америку. При этом надо отметить, что заработная плата их мужей в среднем составляет 500 тысяч тенге, что несопоставимо и несоразмерно с демонстрируемым богатством. Как Антикоррупционная служба реагирует на подобные публикации и какая ответственность предусмотрена за это для чиновников?" - прозвучал вопрос на брифинге в Антикоррупционной службе.

Директор административно-правового департамента Агентства по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева ответила, что всегда нужно руководствоваться законом.

"Я являюсь гражданином правового государства. Когда я не знаю, как поступить, делаю все по закону. Поэтому, когда в агентство поступают такие обращения, руководствуются нормами уголовно-процессуального законодательства, которым очерчена их компетенция.

Есть статья 180 Уголовно-процессуального кодекса "Поводы к началу досудебного расследования",
которая предусматривает основания и поводы обращений. Если в обращении в СМИ указываются такие факты, которые вы озвучивали, но при этом не содержатся признаки, указывающие на преступление, то мы не имеем права проводить проверки.

Здесь следует рассматривать через призму Этического кодекса. Согласно ему госслужащие обязаны быть честными, справедливыми, соблюдать морально-этические принципы, своим поведением не допускать общественного порицания. Но данный кодекс не распространяется на супругов и членов семей госслужащих", - указала Базарбаева.

При этом она отметила, что лица, которые раскрывают данные личной жизни, могут нести ответственность по Гражданскому кодексу. "Неприкосновенность частной жизни - этот вопрос рассматривается судебным разбирательством", - отметила директор административно-правового департамента Агентства по противодействию коррупции.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mogut-privlech-jen-chinovnikov-roskoshnuyu-jizn-sotssetyah-399410/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.04.2020 в 23:17:25   # 747043
Quote:
Согласно ему госслужащие обязаны быть честными, справедливыми, соблюдать морально-этические принципы, своим поведением не допускать общественного порицания. Но данный кодекс не распространяется на супругов и членов семей госслужащих", - указала Базарбаева.
Ну так члены семей демонстрируют богатство и роскошь, а сами чиновники бедны как церковные крысы.
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  alpha_portal 21.04.2020 в 23:18:49   # 747044
Цитата: старик от 21.04.2020 17:17:25
Quote:
Согласно ему госслужащие обязаны быть честными, справедливыми, соблюдать морально-этические принципы, своим поведением не допускать общественного порицания. Но данный кодекс не распространяется на супругов и членов семей госслужащих", - указала Базарбаева.
Ну так члены семей демонстрируют богатство и роскошь, а сами чиновники бедны как церковные крысы.

Коренное слово "крысы"
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  Рамзес 21.04.2020 в 23:31:24   # 747054
Они законы под себя переписали - частная жизнь чинушей неприкасаема.
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  KapitanNemo 21.04.2020 в 23:35:40   # 747057
Анекдот:
- вы читали законы?
- шо значит читали, мы их писали!
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  DITRX 21.04.2020 в 23:40:28   # 747059
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  Денис222 22.04.2020 в 00:27:15   # 747072
Как по мне, то их показная жизнь не от большого ума и отсутствия комплексов...так им хочется сказать всему миру, что они теперь кто-то...
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  PHATik 22.04.2020 в 02:03:49   # 747079
Они скоро накроются как тазы медные. Нефть упала, какие дырки закрывать не понятно, будем сидеть дома, а у кого нету денег на продукты, пойдут в поиски, чиркнет спичка и все запылает.
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