Могут ли привлечь жен чиновников за "роскошную жизнь" в соцсетях

Согласно ему госслужащие обязаны быть честными, справедливыми, соблюдать морально-этические принципы, своим поведением не допускать общественного порицания. Но данный кодекс не распространяется на супругов и членов семей госслужащих", - указала Базарбаева.

Quote:Ну так члены семей демонстрируют богатство и роскошь, а сами чиновники бедны как церковные крысы.