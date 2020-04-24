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За лекции во "ВКонтакте" оштрафован экибастузец
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философ 24 Апреля 2020 в 09:24:47
За аудиолекции во "ВКонтакте" оштрафован экибастузец, передает Polisia.kz.

В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлен факт хранения материалов экстремистского содержания. Мужчина на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" хранил аудиолекции об идеологии нетрадиционного течения ислама.

"По данному факту 34-летний житель города Экибастуза привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 453 КРКоАП "Хранение экстремистских материалов", ему назначен штраф в размере 100 МРП (277 800 тенге)", - говорится в сообщении.

С начала года полицейскими были выявлены три факта незаконной миссионерской деятельности (часть 3 статьи 490 КРКоАП), один факт хранения экстремистских материалов (часть 3 статьи 453 КРКоАП), а также один факт создания и руководства незарегистрированным религиозным объединением (часть 9 статьи 489 КРКоАП).
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