Казахстан победил в Высоком суде Англии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 24 Апреля 2020 в 09:25:52
22 апреля Высокий суд Англии в процессе по вопросам ареста активов Нацбанка РК по делу Стати вынес решение в пользу Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В октябре 2017 года стороны Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM, на основании которого BNYM заморозил счета Нацбанка Казахстана на сумму около 22 млрд долларов. Министерству юстиции и Нацбанку удалось снизить сумму арестованного имущества до 530 млн долларов. 25 мая 2018 года бельгийский суд сделал отсылку в суд Англии для разрешения спора.
Юристы Стати сообщили суду, что замороженные 530 млн долларов представляют собой задолженность BNYM перед Казахстаном, и поэтому входят в сферу применения бельгийского ареста.
Судья Тир постановил, что:
Казахстан не является стороной глобального депозитарного соглашения между BNYM и Нацбанком РК;
обязательства BNYM по глобальному депозитарному соглашению принадлежат исключительно Нацбанку (а не Республике Казахстан);
BNYM не имеет обязательств по выплате денежных средств Республике Казахстан в соответствии с глобальным депозитарным соглашением;
Казахстан не имеет каких-либо прав требования к BNYM в отношении денежных средств на депозитах в BNYM в соответствии с глобальным депозитарным соглашением.
Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал решение английского суда.
"В очередной раз Высокий суд Англии вынес решение против Стати. Три года назад суд установил, что существует достаточно доводов полагать, что арбитражное решение было добыто мошенническим путём со стороны Стати. Теперь суд постановил, что они заморозили активы стороннего юридического лица. Мы по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры для борьбы с мошенничеством Стати в каждой юрисдикции, которую они выбрали для принятия мер", – отметил Марат Бекетаев.
Три года назад тот же английский суд пришёл к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение на 530 млн долларов было получено путём мошенничества, и приказал рассмотреть это дело по существу. Стороны Стати решили прекратить разбирательства, при этом приняв на себя обязательства никогда более не возбуждать исполнительное производство в отношении Казахстана на территории Англии и возместить республике финансовые издержки.
Арест активов Нацфонда Казахстана в 2017 году вызвал большой резонанс и беспокойство в обществе. Позже ограничения были сняты, но с того времени в Казахстане стали пристально отслеживать каждое решение по спору с бизнесменами Стати, который начался ещё в 2013 году. Судебные тяжбы продолжаются в юрисдикциях разных стран мира.
https://informburo.kz/novosti/sud-anglii-priznal-chto-v-spore-s-kazahstanom-stati-zamorozili-aktivy-storonnego-yurlica-nacbanka-105538.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://t.me/krivosheevlive