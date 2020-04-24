Вечеринку с оружием накрыли полицейские в Алматинской области

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KAN13 24 Апреля 2020 в 09:29:47
На вызов приехали следственно-оперативная группа и полицейские спецподразделения.
«Принятыми мерами в местности Малый Шымбулак, расположенной на окраине села Капал, задержаны 19 человек, приехавшие на 5 автомашинах. Они собрались для празднования дня рождения одного из собравшихся», — сообщили в пресс-службе МВД РК.
При осмотре автомашин марки Toyota Camry 50 и Lexus 330, принадлежащих жителям областного центра полицейские изъяли 4 травматических пистолета, 1 обрез и 43 патрона.
По данному факту начато досудебное расследование за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
В отношении 19 собравшихся за нарушение режима карантина в период чрезвычайного положения составлены административные протоколы. Материалы находятся на рассмотрении суда по месту жительства задержанных.
Четверых задержанных, у которых изъяли огнестрельное оружие, водворили в ИВС.
https://newtimes.kz/obshchestvo/109097-19-chelovek-prazdnovali-den-rozhdeniia-s-oruzhiem-v-almatinskoi-oblasti
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