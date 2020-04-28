Священника с наркотиками поймали за рулем Infiniti в Подмосковье

Ладан — это смола Sacra Boswellia — небольшого дерева, которое растет в Омане, Йемене и Сомали.

Учёные выяснили, что ладан воздействует на определённые участки мозга, вызывая уменьшение тревожности и депрессии. Биологами в ладане обнаружен ацетат инсенсола — это психоактивное вещество, отвечающее за эмоции.

Мира.

Мира содержит ряд терпинов фуранового ряда. Один из этих терпинов обладает болеутоляющими свойствами через активацию рецепторов отвечающих за боль, а конкретно опиоидных рецепторов.

И так что мы имеем.

Человек, на протяжении сотен лет, приходит в церковь, вдыхает несколько часов ладан и миру и что же с ним происходит? Снятие физической и ментальной боли, боль любого характера уменьшается путём воздействия на опиоидные рецепторы, где бы она не была, головная боль или ревматизм. Ментальную эйфорию добавляет ладан — лёгкость, спокойствие, умиротворение, покой души и свободу от тяжести — ваши печальки улетучиваются, хочется жить и радоваться. Это именно то, что дают психоделики. После такого вам хочется в церковь снова и снова — там кайфово, потому что ваше тело знает на уровне подсознания, что вас ожидают офигительные ментальные ощущения