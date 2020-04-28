Священника с наркотиками поймали за рулем Infiniti в Подмосковье

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философ 28 Апреля 2020 в 08:42:37
Служителя церкви задержали в деревне Никулино под Москвой 23 апреля, когда он ехал на рулем автомобиля Infiniti. Мужчина, остановленный полицейскими, представился настоятелем Богоявленского храма в Раменском.
Как сообщает РЕН ТВ, при досмотре у водителя было обнаружено 2 г наркотиков.
Позднее в гараже у клирика Михайло-Архангельского собора в Бронницах полицейские также нашли свертки с наркотиками.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/04/27/1840653.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прав был Маркс.
Цитата: Hairless от 28.04.2020 03:22:13Как говорится, "почувствуйте разницу"
"Религия - опиум для народа".
Прав был Маркс.
"Религия - опиум для народа".
Прав был Маркс.
Quote:
Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия - это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
Карл Маркс. К критике гегелевской философии права.
Карл Маркс. К критике гегелевской философии права.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
И здесь увольняют задним числом
едридмадрид 28.04.2020 в 10:24:20 # 748118
Цитата: Directrix от 28.04.2020 03:43:59
Гундяеву на пробу вёз.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
И здесь увольняют задним числом
Гундяеву на пробу вёз.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
И здесь увольняют задним числом
ну а что обычная практика нынешней путинской России ( типичный гебешный, ход я не я и рожа не моя ) , если где облажались- то ихтамнет , за поступки отвечать не кто не любит, проще списать на мусор и отказаться
едридмадрид 28.04.2020 в 10:32:00 # 748120
Цитата: Hairless от 28.04.2020 03:22:13
"Религия - опиум для народа".
Прав был Маркс.
"Религия - опиум для народа".
Прав был Маркс.
Маркс И Энгельс- это классика
Жаль только нынешний недообнуленный плешивец не учит и не соблюдает эту классику
Путин внёс " бога" в конституцию
президентские поправки предполагают внесение в Конституцию понятия «бог». «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в них.
то ли ещё будет, чинуши и так оборзели, теперь российские попы и прочие народ кормить будут " душевно-морально" в правильном направлении согласно конституции , так что ждите в школах предмет "Религия в массы "
едридмадрид 28.04.2020 в 10:34:37 # 748121
едридмадрид 28.04.2020 в 10:37:28 # 748122
едридмадрид 28.04.2020 в 10:53:05 # 748124
Цитата: едридмадрид от 28.04.2020 04:24:20
ну а что обычная практика нынешней путинской России ( типичный гебешный, ход я не я и рожа не моя ) , если где облажались- то ихтамнет , за поступки отвечать не кто не любит, проще списать на мусор и отказаться
Цитата: Directrix от 28.04.2020 03:43:59
Гундяеву на пробу вёз.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
И здесь увольняют задним числом
Гундяеву на пробу вёз.
UPD Между тем, как позднее заявил изданию «Подъём» пресс-секретарь Подмосковной епархии Александр Сухарев, Горовенко никогда не служил в РПЦ, а Максиму Кеменеву с недавнего времени запрещено служение священником московской областной епархии.
И здесь увольняют задним числом
ну а что обычная практика нынешней путинской России ( типичный гебешный, ход я не я и рожа не моя ) , если где облажались- то ихтамнет , за поступки отвечать не кто не любит, проще списать на мусор и отказаться
ладно наркота, но мля когда РПЦ прикрывает в своих рядах педофилов ( в отличии от католиков , РПЦ могут иметь жен ) это пи...ц
РПЦ призвала СМИ не называть протоиерея Стремского педофилом до приговора суда
Москва. 27 сентября 2019г. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда назвал преждевременными попытки СМИ выставить безусловно виновным уральского священника Николая Стремского, вырастившего около 70 приемных детей и арестованного по делу об изнасиловании несовершеннолетней.
Настоятелю обители милосердия в оренбургском поселке Саракташ протоиерею Николаю Стремскому на днях было предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), части 3 статьи 135 (развратные действия в отношении двух или более подростков, не достигших 16-летнего возраста), статьи 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. Священник арестован до 12 ноября и запрещен в служении на время расследования.
По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них". Стремский отрицал свою вину, заявляя, что слова детей - вымысел.
едридмадрид 28.04.2020 в 10:57:18 # 748125
Верховный суд России постановил передать дело якутского иеромонаха отца Мелетия на новое рассмотрение, "Сибирь Реалии".
Как сообщает издание Sakhaday, суд собирается повторно рассмотреть 41 преступление, которые до этого были оправданы.
Оправдательный приговор в совершении 41 преступления отца Мелетия, в миру Андрея Ткаченко, был отменен во время рассмотрения апелляции.
Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Иеромонаха Русской православной церкви, отца Мелетия обвиняют в 87 эпизодах насильственных действий сексуального характера. В суде доказали 46 из них, по 41 эпизоду священник был оправдан. В результате отец Мелетий приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра.
Бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко) обвинили в том, что в течение семи лет он совращал своих малолетних учеников.
Quote:
Ладан — это смола Sacra Boswellia — небольшого дерева, которое растет в Омане, Йемене и Сомали..
Учёные выяснили, что ладан воздействует на определённые участки мозга, вызывая уменьшение тревожности и депрессии. Биологами в ладане обнаружен ацетат инсенсола — это психоактивное вещество, отвечающее за эмоции.
Мира.
Мира содержит ряд терпинов фуранового ряда. Один из этих терпинов обладает болеутоляющими свойствами через активацию рецепторов отвечающих за боль, а конкретно опиоидных рецепторов.
И так что мы имеем.
Человек, на протяжении сотен лет, приходит в церковь, вдыхает несколько часов ладан и миру и что же с ним происходит? Снятие физической и ментальной боли, боль любого характера уменьшается путём воздействия на опиоидные рецепторы, где бы она не была, головная боль или ревматизм. Ментальную эйфорию добавляет ладан — лёгкость, спокойствие, умиротворение, покой души и свободу от тяжести — ваши печальки улетучиваются, хочется жить и радоваться. Это именно то, что дают психоделики. После такого вам хочется в церковь снова и снова — там кайфово, потому что ваше тело знает на уровне подсознания, что вас ожидают офигительные ментальные ощущения
Учёные выяснили, что ладан воздействует на определённые участки мозга, вызывая уменьшение тревожности и депрессии. Биологами в ладане обнаружен ацетат инсенсола — это психоактивное вещество, отвечающее за эмоции.
Мира.
Мира содержит ряд терпинов фуранового ряда. Один из этих терпинов обладает болеутоляющими свойствами через активацию рецепторов отвечающих за боль, а конкретно опиоидных рецепторов.
И так что мы имеем.
Человек, на протяжении сотен лет, приходит в церковь, вдыхает несколько часов ладан и миру и что же с ним происходит? Снятие физической и ментальной боли, боль любого характера уменьшается путём воздействия на опиоидные рецепторы, где бы она не была, головная боль или ревматизм. Ментальную эйфорию добавляет ладан — лёгкость, спокойствие, умиротворение, покой души и свободу от тяжести — ваши печальки улетучиваются, хочется жить и радоваться. Это именно то, что дают психоделики. После такого вам хочется в церковь снова и снова — там кайфово, потому что ваше тело знает на уровне подсознания, что вас ожидают офигительные ментальные ощущения