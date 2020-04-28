Спекуляцию продуктами в США накажут штрафом 260 тыс. долларов

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danilov 28 Апреля 2020 в 20:57:11
Генеральная прокуратура уже принялась наводить порядок с ценами на продукты. Так, предъявлен иск одному из крупнейших в США поставщиков куриных яиц Cal-Maine Foods. В вину ему вменяется продажа товара по цене, троекратно завышенной по сравнению с докризисной.
В сообщении ведомства говорится, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон предъявил иск компании Cal-Maine Foods за то, что она в целях получения сверхприбыли воспользовалась чрезвычайной ситуацией, введенной в штате Техас губернатором в связи с распространением коронавирусной инфекцией, и выставила на продажу яйца по цене выше докризисной примерно на 300%. При этом компания не испытывала проблем с логистикой. А так как яйца относятся к категории продуктов питания первой необходимости, прокуратура рассматривает это как спекуляцию.