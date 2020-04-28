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Закона.Нет
Спекуляцию продуктами в США накажут штрафом 260 тыс. долларов
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danilov 28 Апреля 2020 в 20:57:11
Сообщается, что торговые сети, продающие продовольственные товары в США по завышенной цене в кризисный период пандемии, получат огромные штрафы. Каждый случай продажи пищевых продуктов по спекулятивной цене будет наказан штрафом 10 тысяч долларов, предупредила торговые организации прокуратура. Но горе тому, кто втридорога продал пищу старикам пенсионерам: если нанесен ущерб пожилым людям, штраф возрастет еще на 250 тысяч долларов.

Генеральная прокуратура уже принялась наводить порядок с ценами на продукты. Так, предъявлен иск одному из крупнейших в США поставщиков куриных яиц Cal-Maine Foods. В вину ему вменяется продажа товара по цене, троекратно завышенной по сравнению с докризисной.

В сообщении ведомства говорится, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон предъявил иск компании Cal-Maine Foods за то, что она в целях получения сверхприбыли воспользовалась чрезвычайной ситуацией, введенной в штате Техас губернатором в связи с распространением коронавирусной инфекцией, и выставила на продажу яйца по цене выше докризисной примерно на 300%. При этом компания не испытывала проблем с логистикой. А так как яйца относятся к категории продуктов питания первой необходимости, прокуратура рассматривает это как спекуляцию.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.04.2020 в 23:21:01   # 748200
Круто! Мародеров за шкирку!
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  DITRX 28.04.2020 в 23:54:49   # 748207
Эхх нам бы такое на вооружение.
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