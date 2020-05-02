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Закона.Нет
Иностранцы получили ранения при задержании сотрудниками КНБ
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старик 02 Мая 2020 в 00:21:49
По информации пресс-службы КНБ РК, 30 апреля 2020 года Департаментом ПС КНБ по Мангистауской области в ходе ночного патрулирования в территориальных водах Казахстана, обнаружено судно-нарушитель.
После подачи визуальных и звуковых команд об остановке, предусмотренных международным законодательством, судно увеличив скорость, попыталось скрыться. Ввиду отсутствия признаков подчинения требованиям сотрудников ПС об остановке судна, произведены выстрелы в воздух и по двигателям.
Задержаны 4 иностранца, которым оказана первичная медицинская помощь, потребовавшаяся в результате рикошетов пуль от двигателей.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.источник: Zakon.kz
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  КЕДЫ 02.05.2020 в 02:58:30   # 748558
рикошет пули от двигателя
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