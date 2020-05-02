Иностранцы получили ранения при задержании сотрудниками КНБ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
старик 02 Мая 2020 в 00:21:49
После подачи визуальных и звуковых команд об остановке, предусмотренных международным законодательством, судно увеличив скорость, попыталось скрыться. Ввиду отсутствия признаков подчинения требованиям сотрудников ПС об остановке судна, произведены выстрелы в воздух и по двигателям.
Задержаны 4 иностранца, которым оказана первичная медицинская помощь, потребовавшаяся в результате рикошетов пуль от двигателей.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.источник: Zakon.kz