В сортире алматинского СИЗО покончил с собой подозреваемый в погромах кордайских дунган

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danilov 02 Мая 2020 в 17:11:44
«29 апреля в 08.00 в следственном изоляторе Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки.
Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось», - заявили в ведомстве.
«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно, от острой кровопотери», - отметили в Генпрокуратуре.
Сообщается, что Бекбол Кибаев был задержан и водворен в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Джамбульской области.
По факту его смерти специальными прокурорами Алматы проводится досудебное расследование.
В Генпрокуратуре пообещали объективно исследовать все обстоятельства происшествия и довести их до общественности.
Ранее сообщалось, что 24 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе арестовали в Алматы.
27 марта в трех регионах силовики провели спецоперацию по задержанию лиц, активно принимавших участие в дунганских погромах в Кордайском районе. По данным Генпрокуратуры, тогда были задержаны 25 человек. Семеро из них ранее были судимы.
https://www.asiaterra.info/news/v-sortire-almatinskogo-sizo-pokonchil-s-soboj-podozrevaemyj-v-pogromakh-kordajskikh-dungan
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