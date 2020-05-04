В России сожгли первую телефонную вышку. Люди боятся внедрения 5G

Эти теории заговоров в России подхватили и известные личности. Например, телеведущая Виктория Боня в своем «инстаграме» с аудиторией больше 6 миллионов человек распространяет неподтвержденные материалы на тему вреда 5G, «чипирования» людей и другие подобные истории.

Quote:Ну ей можно верить. Она спец в 5G.