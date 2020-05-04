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Закона.Нет
В России сожгли первую телефонную вышку. Люди боятся внедрения 5G
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danilov 04 Мая 2020 в 12:07:22
В Северной Осетии рядом с небольшим селением Ногир сожгли базовую станцию, из-за чего местные жители остались без связи. Глава республики считает, что это могли сделать противники 5G-связи.

Волна активности борцов с мобильной связью и внедрением 5G добралась до России. Глава республики Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал о поджоге базовой станции, которая обслуживала село Ногир с населением больше 10 тысяч человек.

По словам Битарова, поджог устроили местные активисты, которые не верят в существование коронавируса и боятся внедрения 5G, потому что якобы эту технологию используют для облучения и «чипирования» людей. Об этом сообщает ТАСС.

Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать.

Серия атак на базовые станции мобильной связи началась с Европы. В Великобритании за месяц сожгли больше 20 вышек, а в Нидерландах известно только о четырех случаях. Все эти случаи сопровождаются теориями заговора с примерно одним и тем же сценарием — 5G внедряют для мифического «чипирования» людей или истребления населения. В этих историях могут только меняться мотивы, заинтересованные лица и способы нанесения вреда.

Основными источниками недостоверных историй о вреде 5G и мифов вокруг этого становятся обычные люди — они распространяют информацию в соцсетях, выпускают «разоблачающие» ролики и пытаются «открыть людям глаза». Такие ролики собирают миллионы просмотров, в том числе и в русскоязычном интернете.

В последних версиях теорий заговора, связанных с 5G, фигурирует Билл Гейтс — основатель и бывший владелец Microsoft, который сейчас активно занимается благотворительностью. В этих историях намешивают разную информацию о 5G, коронавирусе, прививках, мировом заговоре, «чипировании» и «зомбировании» или уничтожении человечества.

Эти теории заговоров в России подхватили и известные личности. Например, телеведущая Виктория Боня в своем «инстаграме» с аудиторией больше 6 миллионов человек распространяет неподтвержденные материалы на тему вреда 5G, «чипирования» людей и другие подобные истории. Подобную теорию с прививками, чипированием и Биллом Гейтсом пересказал режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» на YouTube, которую показывали на телеканале «Россия 24», но потом сняли с повторного эфира. Режиссер назвал это цензурой и желанием скрыть правду, чтобы ролик посмотрело как можно меньше людей.

Сейчас нет ни одного доказательства опасности 5G, подтвержденных научными исследованиями, как и с предыдущими поколениями мобильной связи. Вся информация в интернете основана на домыслах, выдумках и теориях заговора, которые распространяются под видом «шокирующей правды». Суть в том, что мобильная связь пятого поколения мало чем отличается от всех предыдущих стандартов, а история с «чипированием» людей вообще не имеет под собой фактических оснований.

Главным отличием 5G от 4G/LTE станет расширенный диапазон частот — к привычному набору добавится высокочастотный спектр mmWave от 30 до 300 ГГц. В этом диапазоне сигнал радиоволн становится более слабым: легко отражается от большинства зданий и даже не сможет проникнуть во внутренние слои человеческой кожи.

https://hi-tech.mail.ru/news/v_rossii_sojgli_pervuy_vishku/
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  Manitu 04.05.2020 в 13:30:26   # 748816
Quote:
Эти теории заговоров в России подхватили и известные личности. Например, телеведущая Виктория Боня в своем «инстаграме» с аудиторией больше 6 миллионов человек распространяет неподтвержденные материалы на тему вреда 5G, «чипирования» людей и другие подобные истории.

Ну ей можно верить. Она спец в 5G.
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  Ал 04.05.2020 в 13:40:48   # 748817
Эка невидаль. Quote:
Апрель, 07
В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за слухов о распространении Covid-19 https://fakty.com.ua/ru/svit/20200407-u-brytaniyi-spalyly-20-vyshok-5g-cherez-chutky-pro-rozpovsyudzhennya-covid-19/
В Великобритании местные жители сжигают вышки сети 5G из-за слухов, что они распространяют коронавирус.
Известно, что сгорело уже 20 вышек разных мобильных операторов по всей стране. Подтвержденные случаи поджога зафиксировали в Бирмингеме и Ливерпуле. В соцсетях также пишут о Манчестере, Уотфорде и Рамфорде.
Некоторые вышки предоствляли 3G и 4G-связь.

К слову, накануне ряда поджогов в британских соцсетях стала популярной теория о том, что сеть 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед Covid-19.
Также распространяют другую конспирологическую теорию, согласно которой коронавирус может использовать радиоволны для выбора жертв и ускоренного распространения.
Сторонники обеих теорий утверждают, что в Ухане перед вспышкой инфекции была введена в эксплуатацию сеть 5G.
Отметим, что сейчас в мире активно обсуждаются различные теории возникновения коронавируса. Распространяются мнения как о том, что это может быть биологическое оружие, так и то, что это следствие контакта с животным.

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  Ал 04.05.2020 в 13:47:13   # 748818
Цитата: Manitu от 04.05.2020 07:30:26
Quote:
Эти теории заговоров в России подхватили и известные личности. Например, телеведущая Виктория Боня в своем «инстаграме» с аудиторией больше 6 миллионов человек распространяет неподтвержденные материалы на тему вреда 5G, «чипирования» людей и другие подобные истории.

Ну ей можно верить. Она спец в 5G.

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  htmaker 04.05.2020 в 14:31:24   # 748829
Quote:
поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать.

К чему приводит безграмотность
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  Ара горный 04.05.2020 в 14:33:43   # 748830
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