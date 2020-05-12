Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану 780 млн тенге

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философ 12 Мая 2020 в 07:53:29
Судья Тир (Justice Teare) отметил: "г-н Спрэндж, от имени сторон Стати, говорит, что трудно сказать, кто преуспел в этом деле. В моем решении очевидно, что НБК и РК – это стороны, выигравшие дело. Они заявили, что обязательства BNYM принадлежат НБК. Это было оспорено Стати, и в этом споре Стати потерпели неудачу, а казахстанская сторона добилась успеха."
Данное судебное разбирательство является частью спора в различных юрисдикциях между Стати и Республикой Казахстан, в лице Министерства юстиции. Как сообщалось ранее, 22 апреля 2020 года, после четырехдневного судебного разбирательства в формате онлайн, судья Тир пришел к выводу, что НБК не может быть привлечен к ответственности по искам Анатола и Габриэля Стати к Казахстану.
“Мы еще раз приветствуем решения английской судебной системы. Казахстанская экономика выиграет от постановления о возмещении расходов, которое было вынесено английским Высоким судом в эти сложные времена. Теперь у нас есть прямые доказательства мошенничества, коррупции и международного отмывания денег, совершенного Стати, и мы надеемся, что с этими доказательствами мы одержим победу и в других юрисдикциях.”, - говорит Марат Бекетаев, министр юстиции Казахстана.
Три года назад Казахстан уже побеждал в споре против Стати в английском Высоком суде. В то время английский судья пришел к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, после чего, Стати ушел из судебного разбирательства в Англии.
Доказательства незаконных действий Стати были оценены независимыми юридическими и финансовыми экспертами, которые безоговорочно подтвердили наличие мошенничества. С экспертными заключениями можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/press/news/details/kazahstan-vnes-dopolnitelnye-dokazatelstva-moshennichestva-stati-v-dvuh-sudebnyh-processah-v-belgii?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet/press/news/details/ministerstvu-yusticii-kazahstana-i-nacionalnomu-banku-polagayutsya-sotni-millionov-ot-stati?lang=ru
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