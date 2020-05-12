Нападения на полицейских во время карантина в Казахстане

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философ 12 Мая 2020 в 07:46:30
Как стало известно, нарушитель, будучи нетрезвым, управлял автомашиной Toyota Ipsum и следовал по улице Жана Гасыр в северном направлении. По ходу движения он допустил наезд на металлический турникет блокпоста № 4.
После этого, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с полицейской автомашиной марки Kia, а затем с Lada Рriora и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом. В результате пострадал полицейский, которого экстренно госпитализировали с переломами обеих ног.
К счастью, другие граждане не пострадали, хотя на посту было многолюдно.
Злоумышленника ждет наказание по статье 345 ч. 1 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники ДП Алматинской области по территориальности.
6 апреля в Алматы под утро на пульт «102» поступило сообщение, что в микрорайоне Мирас неизвестный мужчина бросается под колеса машин.
Выяснилось, что находившиеся в алкогольном опьянении парень и девушка ночью решили съездить на машине за пивом. При этом у них при себе не было документов, а на автомобиле — номерных знаков.
По дороге у них лопнуло колесо, после чего гражданин К. 1999 года рождения стал выбегать на проезжую часть в надежде остановить попутку.
По словам начальника Управления полиции Бостандыкского района Даурена Утебаева, дебошир несколько раз ударил одного из сотрудников полиции по голове в тот момент, когда те пытались посадить молодых людей в патрульную машину. Полицейским пришлось применить наручники, а на место преступления вызвали следственно-оперативную группу.
Применивший насилие в отношении представителя власти был водворен в изолятор временного содержания ДП. Его спутницу арестовали на 20 суток и лишили водительского удостоверения на восемь лет.
Также 6 апреля полицейские задержали группу мужчин, устроивших застолье на детской площадке в Ауэзовском районе Алматы.
Во время патрулирования во дворе одного из домов полицейские заметили пьяных мужчин. На требования блюстителей порядка покинуть детскую площадку участники застолья отреагировали агрессивно и набросились на патрульных.
«Во время попытки доставить фигурантов в управление полиции пятеро мужчин набросились на полицейских. В результате злоумышленники были обезврежены и задержаны. Сейчас они привлечены к уголовной ответственности. Фигуранты непременно понесут заслуженное наказание, в соответствии с законодательством», — заверил начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.
8 апреля в Ауэзовском районе Алматы задержали 37-летнего водителя автомашины марки Subaru. Следуя по улице Саина в южном направлении, он не остановился на заградительном посту и наехал на ногу полицейскому. За нарушителем началась погоня.
В результате злоумышленник был задержан на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина. В машине у него были обнаружены пистолет и нож. Мужчина утверждал, что является «психом», а коронавирус — фейк.
Задержанный привлечен к уголовной ответственности по статье 379 (Неповиновение представителю власти).
14 апреля в Медеуском районе Алматы, возле ЖК на пересечении улиц Каирбекова и Гоголя, пеший патруль заметил двоих мужчин и женщину, которые производили съемку фитнес-тренировки. С ними находился маленький ребенок в коляске.
По словам начальника Департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, участковый инспектор подошел к гражданам и сделал замечание, что в период карантина запрещено без крайней необходимости выходить из дома. Тем более, что рядом маленький ребенок.
На замечание полицейского мужчины отреагировали агрессивно, применив в отношении него физическую силу и порвав ему форменное обмундирование. В свою очередь, мать ребенка стала провоцировать конфликтную ситуацию.
В полиции Алматы сообщили, что один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 189 УК РК. Теперь их действия квалифицированы по статьям 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и 378 УК РК (Оскорбление представителя власти). За нарушение режима ЧП женщина также привлечена к ответственности.
18 апреля в Шымкенте 33-летний водитель на автомобиле Lexus LX 570 сбил полицейского, несущего службу на заградительном посту. Случай произошел на пересечении улиц Байдибек би и Тулеметова.
В результате наезда полицейский получил вред здоровью средней степени тяжести. Действия водителя, задержанного на месте происшествия, квалифицируются по статье 380 УК РК ч. 3 п. 9 (Применение насилия в отношении представителя власти в местности, где объявлено чрезвычайное положение), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
21 апреля в Нур-Султане мобильный патруль, проводя разъяснительные работы на специально оборудованной автомашине на улице Момышулы, остановил мужчину, который начал делать замечания полицейским о том, что им пора прекратить профилактическую работу.
Стражи порядка попросили нарушителя проследовать по месту жительства и не нарушать карантин. Однако в ответ на это требование мужчина проявил агрессию. Он накинулся на патрульных и стал наносить удары ногами, а затем укусил за ухо одного из военнослужащих и за руку — участкового инспектора полиции, который пришел на помощь патрульным.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 37-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время нарушитель находится в ИВС ДП Нур-Султана.
22 апреля в Алматинской области, близ поселка Райымбек, сельчанин избил солдата, который дежурил на блокпосту.
51-летний местный житель набросился на военнослужащего с кулаками, когда тот решил проверить его документы. Нарушитель попытался скрыться, но был задержан. Свою вину он признал. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В этот раз он понесет наказание за применение насилия в отношении представителя власти — по статье 380 УК РК.
22 апреля в Нур-Султане 30-летний мужчина пытался прорваться в закрытую карантинную зону, представившись полицейским именем колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. На законные требования стражей порядка предъявить документы мужчина повел себя агрессивно и, нецензурно выражаясь, оскорбил честь и достоинство сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 378 (Оскорбление представителя власти). Нарушитель арестован.
Позднее «колумбийскому наркобарону» пришлось раскаяться и публично извиниться, но это не помогло ему избежать уголовного наказания.
30 апреля в Медеуском районе Алматы водитель автомашины марки BMW, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, допустил наезд на сотрудника полиции, несшего службу на блокпосте № 13.
За рулем транспортного средства находился мужчина 1943 года рождения. Он проигнорировал требования блюстителя порядка остановиться.
Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как полицейский, очевидно, пытается остановить авто, но машина едет дальше.
Расследование факта наезда осуществляет подразделение административной практики УП Медеуского района по статье 610 КРКоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов заявил, что с начала карантина только в Алматы зарегистрировано 35 уголовных дел по фактам неповиновения сотрудникам полиции:
• по статье 378 (Оскорбление представителя власти) — 11 фактов;
• по статье 379 (Неповиновение представителю власти) — 14 фактов;
• по статье 380 (Применение насилия в отношении представителя власти) — 10 уголовных дел.
Департамент полиции города предупреждает, что на данный момент исключена практика прекращения дел за примирением сторон. Каждый факт неповиновения, нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, будет расследован в плоскости уголовного законодательства и доведен до суда. Совершение вышеуказанных преступлений в период ЧП — это отягчающее обстоятельство, соответственно, мера наказания ужесточается.
Полиция просит казахстанцев строго соблюдать карантинный режим и относиться с пониманием к требованиям властей.
https://www.voxpopuli.kz/voxnews/bespredelnye-sluchai-napadeniya-na-policeyskih-vo-vremya-karantina-14607.html
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