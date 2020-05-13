Хакеры атаковали сайты госорганов Казахстана

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danilov 13 Мая 2020 в 08:18:22
Сегодня многие пользователи портала электронного правительства обратили внимание на нестабильную работу портала eGov.kz, Е-лицензирование и всех компонентов «Электронное Правительство». Данное обстоятельство связано с выявленной DDoS-атакой на интернет-ресурсы государственных секторов, которая производится с более чем 550 IP-адресов из 48 стран мира.
На текущий момент принимаются меры по минимизации влияния атаки на работу ресурсов и по ее полной блокировке.
http://sts.kz/ru/node/399
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 13.05.2020 04:15:03
Сейчас на защиту выделят 133 лярдо баксов
Сейчас на защиту выделят 133 лярдо баксов
Кремниевую долину сразу построить можно.
Цитата: Skype от 13.05.2020 05:34:59
Любая атака стоит денег, если это не мамкины хакеры или небылицы придуманные что бы оправдать свою проф. непригодность
Любая атака стоит денег, если это не мамкины хакеры или небылицы придуманные что бы оправдать свою проф. непригодность
Очень точно сказано - небылицы. Достаточно взглянуть на сайт https://www.digitalattackmap.com/, где отображаются все атаки. И вы будете удивлены - ничего подобного не было ))