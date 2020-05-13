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Закона.Нет
Хакеры атаковали сайты госорганов Казахстана
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danilov 13 Мая 2020 в 08:18:22
РГП «Государственая техническая служба» сообщает, что сегодня в отношении интернет-ресурсов государственного сектора была зафиксирована распределенная DDoS-атака из зарубежного сегмента Интернета, которая привела к проблемам с доступностью интернет-ресурсов организаций государственного и квазигосударственного секторов.

Сегодня многие пользователи портала электронного правительства обратили внимание на нестабильную работу портала eGov.kz, Е-лицензирование и всех компонентов «Электронное Правительство». Данное обстоятельство связано с выявленной DDoS-атакой на интернет-ресурсы государственных секторов, которая производится с более чем 550 IP-адресов из 48 стран мира.

На текущий момент принимаются меры по минимизации влияния атаки на работу ресурсов и по ее полной блокировке.

http://sts.kz/ru/node/399
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  Даун 13.05.2020 в 10:15:03   # 749582
Сейчас на защиту выделят 133 лярдо баксов
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  Absolute 13.05.2020 в 10:29:59   # 749584
Цитата: Даун от 13.05.2020 04:15:03
Сейчас на защиту выделят 133 лярдо баксов

Кремниевую долину сразу построить можно.
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  satelinks 13.05.2020 в 10:47:41   # 749585
Атаку с 550 адресов не выдерживают сервера государственных органов. "Это фиаско, братан!"©
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  Skype 13.05.2020 в 11:34:59   # 749587
Любая атака стоит денег, если это не мамкины хакеры или небылицы придуманные что бы оправдать свою проф. непригодность
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  vvka 13.05.2020 в 12:23:21   # 749595
Цитата: Skype от 13.05.2020 05:34:59
Любая атака стоит денег, если это не мамкины хакеры или небылицы придуманные что бы оправдать свою проф. непригодность

Очень точно сказано - небылицы. Достаточно взглянуть на сайт https://www.digitalattackmap.com/, где отображаются все атаки. И вы будете удивлены - ничего подобного не было ))
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