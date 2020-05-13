Женщина в Туркестанской области инсценировала кражу, пытаясь скрыть от родных растрату денег

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философ 13 Мая 2020 в 14:39:43
В Управление полиции Сайрамского района обратилась местная жительница о том, что из ее дома неизвестные лица похитили крупную сумму денег. Со слов потерпевшей, домушники проникли в ее квартиру, украли из сундука миллион тенге и скрылись в неизвестном направлении.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 УК РК “Кража” и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
В ходе тщательного осмотра места преступления оперативники не обнаружили явных следов присутствия посторонних лиц и выдвинули версию, что кражу возможно совершил кто-то из близких. После того, как полицейские опросили жильцов дома, соседей и возможных очевидцев, то они в итоге вышли на саму потерпевшую.
На следствии женщина призналась в инсценировке кражи, чтобы скрыть пропажу денег от родных. Как оказалось, подозреваемая втайне от мужа вложила миллион тенге в одну из финансовых пирамид. Но затем, через СМИ и социальные сети узнала, что организация закрылась и она осталась ни с чем. Чтобы скрыть от мужа пропажу денег, женщина инсценировала кражу и вызвала полицию, сообщив ложные сведения о совершенном преступлении.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 419 УК РК “Заведомо ложный донос“. Подозреваемая находится под подпиской. Собранные материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не быть излишне доверчивыми, чтобы не попасться на уловки аферистов, предлагающие “золотые горы”. Также хотелось бы отметить, что подобные инциденты отвлекают значительные силы и средства полиции, которые могли бы быть направлены на раскрытие тяжких преступлений и задержание опасных преступников.
Если же вы стали жертвой аферистов или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.
https://polisia.kz/ru/zhenshhina-instsenirovala-krazhu-pytayas-skryt-ot-rodnyh-rastratu-deneg/
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