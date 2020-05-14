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Закона.Нет
Как дальше жить?
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GoodZone 14 Мая 2020 в 15:08:14
Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана в среду пожаловались на ухудшение качества отечественного алкоголя. Мажилисмены негодуют, что только одна бутылка коньяка из каждых десяти не вредна для здоровья.

Увеличить площади виноградников и запретить производство и оборот порошкообразных и ненатуральных крепких напитков требуют парламентарии.

- В настоящее время практически все водочные заводы начали разливать так называемый коньяк. Девять бутылок из десяти - это суррогат, поддельный, вредный для здоровья напиток! Сложилась ситуация, при которой контроль за алкогольной продукцией в настоящее время осуществляет только налоговая служба при Минфине, а их, как известно, интересует только название напитка и полнота сбора акцизов! - заявил мажилисмен Юрий ТИМОЩЕНКО в своем запросе к первому вице-премьеру - министру финансов Алихану СМАИЛОВУ.

По его словам, сегодня в подавляющем количестве коньяка и бренди казахстанского производства отсутствует коньячный спирт из винограда. Винный дистиллят (коньячный спирт) также не выдерживается в дубовых бочках минимум три года, как это требуется для получения качественного коньяка с соответствующим ароматом, вкусом винограда.

Тимощенко привел статистику: в 2019 году в Казахстане было произведено и продано

11 879 700 литров коньяка, для производства которого потребовалось бы 99 619 328 тонн винограда. При этом в Казахстане было собрано и переработано 10 тысяч тонн винограда, поскольку площадь виноградников составляет всего 5 тысяч гектаров.

По мнению мажилисмена, в связи с запретом соседних стран на ввоз фальсифицированного виноградного дистиллята, винного материала и выпуск некачественных вин и коньяков, данную продукцию стали завозить в Казахстан.

Юрий Тимощенко предложил выявить заводы по производству водки, которые перешли на производство коньяка и разлив вин, не имея для этого собственных площадей виноградников, а также разработать и реализовать меры по увеличению площадей виноградников.

Тогжан ГАНИ
https://time.kz/articles/zloba/2020/05/13/kak-dalshe-zhit
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  M54 14.05.2020 в 15:21:40   # 749751
Quote:
... не имея для этого собственных площадей виноградников, а также разработать и реализовать меры по увеличению площадей виноградников...

Боюсь что в этом случае цены будут не 2000 за бутылку 3*, а намного дороже.
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  Мура45 14.05.2020 в 15:34:48   # 749757
Завязывайте пить и живите себе прекрасно.
Да, и курить тож завязывайте.
Ничего хорошего от этих двух отрав нет.
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  Hairless 14.05.2020 в 16:01:37   # 749763
Цитата: Мура45 от 14.05.2020 09:34:48
Завязывайте пить и живите себе прекрасно.
Да, и курить тож завязывайте.
Ничего хорошего от этих двух отрав нет.

"Все лучшее в этой жизни или вредно, или аморально, или ведет к ожирению" (с).
Пить оно конечно в основном вредно, но иногда - и приятно, и полезно. И в этих случаях пить нужно не непонятное свинячье пойло, а что-нибудь нормальное.
Я, кстати, помню, что Алма-атинский коньяк был когда-то весьма приличным. А киргизский "Манас" вообще замечательным.
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  Manitu 14.05.2020 в 16:05:57   # 749764
Уже давно не беру этот магазинный бутор. Предпочитаю продукцию из собственного винного погребка. Собственного производства и из собственно выращенного сырья
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  Мура45 14.05.2020 в 16:08:10   # 749766
"Куришь, пьёшь вино и пиво?
Ты пособник Тель-Авива!"
(С)
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