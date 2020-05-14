Как дальше жить?

Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана в среду пожаловались на ухудшение качества отечественного алкоголя. Мажилисмены негодуют, что только одна бутылка коньяка из каждых десяти не вредна для здоровья.
Увеличить площади виноградников и запретить производство и оборот порошкообразных и ненатуральных крепких напитков требуют парламентарии.
- В настоящее время практически все водочные заводы начали разливать так называемый коньяк. Девять бутылок из десяти - это суррогат, поддельный, вредный для здоровья напиток! Сложилась ситуация, при которой контроль за алкогольной продукцией в настоящее время осуществляет только налоговая служба при Минфине, а их, как известно, интересует только название напитка и полнота сбора акцизов! - заявил мажилисмен Юрий ТИМОЩЕНКО в своем запросе к первому вице-премьеру - министру финансов Алихану СМАИЛОВУ.
По его словам, сегодня в подавляющем количестве коньяка и бренди казахстанского производства отсутствует коньячный спирт из винограда. Винный дистиллят (коньячный спирт) также не выдерживается в дубовых бочках минимум три года, как это требуется для получения качественного коньяка с соответствующим ароматом, вкусом винограда.
Тимощенко привел статистику: в 2019 году в Казахстане было произведено и продано
11 879 700 литров коньяка, для производства которого потребовалось бы 99 619 328 тонн винограда. При этом в Казахстане было собрано и переработано 10 тысяч тонн винограда, поскольку площадь виноградников составляет всего 5 тысяч гектаров.
По мнению мажилисмена, в связи с запретом соседних стран на ввоз фальсифицированного виноградного дистиллята, винного материала и выпуск некачественных вин и коньяков, данную продукцию стали завозить в Казахстан.
Юрий Тимощенко предложил выявить заводы по производству водки, которые перешли на производство коньяка и разлив вин, не имея для этого собственных площадей виноградников, а также разработать и реализовать меры по увеличению площадей виноградников.
"Все лучшее в этой жизни или вредно, или аморально, или ведет к ожирению" (с).
Пить оно конечно в основном вредно, но иногда - и приятно, и полезно. И в этих случаях пить нужно не непонятное свинячье пойло, а что-нибудь нормальное.
Я, кстати, помню, что Алма-атинский коньяк был когда-то весьма приличным. А киргизский "Манас" вообще замечательным.