В Казахстане штрафы за курение в неположенных местах будут увеличены в два раза

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философ 15 Мая 2020 в 15:11:47
Административные штрафы планируется увеличить в два раза:
За продажу табака и табачных изделий несовершеннолетним лицам;
За умышленное распространение, выставку или продажу товаров, имеющих марку табачного изделия, кроме самих табачных изделий;
Размер административных штрафов увеличен на 30-50 %:
За нарушение требований законодательства по продаже табака и табачных изделий;
за нарушение запрета потребления табака и табачных изделий в неустановленных местах, незаконную рекламу табака и табачных изделий.
В законодательство внесена адмответственность за продажу табака и табачных изделий лицам младше 21 года. Штраф за это в первый раз установлен в размере от 15 до 100 МРП, а при повторном нарушении — от 30 до 200 МРП.
https://www.the-village.kz/village/city/news-city/11295-v-dva-raza-vyrastut-shtrafy-v-kazahstane-za-kurenie-v-nepolozhennyh-mestah
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 17.05.2020 в 13:34:51 # 750066
Практичный 17.05.2020 в 16:30:12 # 750072