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Закона.Нет
В Казахстане штрафы за курение в неположенных местах будут увеличены в два раза
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философ 15 Мая 2020 в 15:11:47
В Казахстане в два раза увеличат штрафы за курение в неположенных местах, передает Vласть. Будет введена административная ответственность за курение в машине, если в ней находятся дети. Также адмответственность усилится за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения во втором чтении одобрил Мажилис.

Административные штрафы планируется увеличить в два раза:

За продажу табака и табачных изделий несовершеннолетним лицам;

За умышленное распространение, выставку или продажу товаров, имеющих марку табачного изделия, кроме самих табачных изделий;

Размер административных штрафов увеличен на 30-50 %:

За нарушение требований законодательства по продаже табака и табачных изделий;
за нарушение запрета потребления табака и табачных изделий в неустановленных местах, незаконную рекламу табака и табачных изделий.

В законодательство внесена адмответственность за продажу табака и табачных изделий лицам младше 21 года. Штраф за это в первый раз установлен в размере от 15 до 100 МРП, а при повторном нарушении — от 30 до 200 МРП.

https://www.the-village.kz/village/city/news-city/11295-v-dva-raza-vyrastut-shtrafy-v-kazahstane-za-kurenie-v-nepolozhennyh-mestah
Комментарии, по рейтингу, по дате
  strannikpv 17.05.2020 в 13:34:51   # 750066
Лучшебы казнь за взятки ввели как в Китае,думаю многие бы уволились из высоких должностей
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  Практичный 17.05.2020 в 16:30:12   # 750072
Хуйней занимаются в жопе оглобля жить мешает, они занозу с пальца достают. Сколько людей живёт в ужастных для здоровья условиях,работают с нарушением всех норм,из-за ворюг и взяточников. Они с курения пытаются бабла срубить. Бестолочи
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