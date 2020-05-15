У 80-летнего пенсионера изъято 62 кг наркотиков в Туркестанской области

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философ 15 Мая 2020 в 16:17:21
В целях проверки данной информации сотрудники криминальной полиции незамедлительно провели комплекс оперативно-следственных мероприятий по указанному адресу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома 80-летнего пенсионера полицейские обнаружили около 5,5 тысяч кустов наркосоджержащего растения со специфическим запахом. Изъятые оперативниками в качестве вещественных доказательств наркосодержащие кусты составили в итоге 50 мешков.
Кроме того, на тапчане во дворе полицейские обнаружили мешочек с содержимым наркотического средства со специфическим запахом.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и назначили экспертизу.
Согласно экспертизе, изъятые кусты, выращенные на четырех сотках земли, оказались кустами наркосодержащего растения «кокнар» общим весом около 62 кг. Также в изъятом мешочке был обнаружен высушенный куст «кокнара», общим весом около 45 гр.
Подозреваемый полностью признался в содеянном и показал, что выращивал наркосодержащие кусты для собственного потребления. Подозреваемый находится под подпиской. Также в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый 80-летний мужчина, ранее был судим на три года за аналогичное преступление.
https://polisia.kz/ru/u-80-letnego-pensionera-iz-yato-62-kg-narkotikov-v-turkestanskoj-oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Старики в аулах заваривали и пили.Вспотеют и лежат спят.
Простуда, грип, желудок, мочевые проблемы, обезбаливающее . Зарас снимало.
Единственное противопоказание-наркотическое средство.
Ара горный 17.05.2020 в 14:14:48 # 750069
http://isabekov.live/?p=600&lang=ru