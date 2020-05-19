Полицейские Туркестанской области раскрыли инсценировку ограбления

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danilov 19 Мая 2020 в 15:23:22
С целью раскрытия преступления полицейские Сайрамского РУП провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили домочадцев и других очевидцев, тщательно проверили место преступления. Однако, в ходе расследования оперативники не нашли явных следов ограбления и выдвинули версию, что возможно имело место инсценировка. Данная версия впоследствии подтвердилась и потерпевшая призналась, что инсценировала ограбление и сообщила ложную информацию в полицию.
Как оказалась, женщина втайне от мужа отдавала своему любовнику деньги из семейных сбережений. В итоге она потратила два миллиона тенге и попыталась скрыть недостачу денег. Тогда вместе с любовником они придумали план с инсценировкой ограбления. Знакомый связал потерпевшую, ударил по лицу для отвода глаз и ушел, а когда вернулся муж, женщина сообщила ему о нападении грабителей и написала заявление в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос". Подозреваемые находятся под подпиской. Собранные материалы досудебного расследования направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 19.05.2020 в 15:40:05 # 750366
В первую очередь я бы казнил за измену (хоть и живем в XXI веке)
Sr. Leonsio 19.05.2020 в 16:39:27 # 750377
KapitanNemo 19.05.2020 в 20:11:57 # 750392
Голливуд отдыхает.
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
Цитата: Мура45 от 19.05.2020 14:26:20как вариант; блядь она и воровка и странная.
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 14:34:50
Цитата: Мура45 от 19.05.2020 14:26:20как вариант; блядь она и воровка и странная.
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
Да эт не вариант, а констатация факта.
Заметь, за неё ни слова не сказал.
Ара горный 19.05.2020 в 23:08:57 # 750409
как вариант; блядь она и воровка и странная.
Сразу видно, богатый жизненый опыт.