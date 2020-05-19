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Закона.Нет
Полицейские Туркестанской области раскрыли инсценировку ограбления
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danilov 19 Мая 2020 в 15:23:22
В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о нападении грабителей на дом в одном из поселков района. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили со слов потерпевшей, что в дом проникли неизвестные лица в масках, связали ее, и угрожая ножом, забрали два миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК "грабеж" и приступили к поискам подозреваемых.
С целью раскрытия преступления полицейские Сайрамского РУП провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили домочадцев и других очевидцев, тщательно проверили место преступления. Однако, в ходе расследования оперативники не нашли явных следов ограбления и выдвинули версию, что возможно имело место инсценировка. Данная версия впоследствии подтвердилась и потерпевшая призналась, что инсценировала ограбление и сообщила ложную информацию в полицию.
Как оказалась, женщина втайне от мужа отдавала своему любовнику деньги из семейных сбережений. В итоге она потратила два миллиона тенге и попыталась скрыть недостачу денег. Тогда вместе с любовником они придумали план с инсценировкой ограбления. Знакомый связал потерпевшую, ударил по лицу для отвода глаз и ушел, а когда вернулся муж, женщина сообщила ему о нападении грабителей и написала заявление в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос". Подозреваемые находятся под подпиской. Собранные материалы досудебного расследования направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 19.05.2020 в 15:40:05   # 750366
Еще чуть чуть, и получилась бы Леди Макбет Сайрамского уезда.
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  Маке0912 19.05.2020 в 16:14:15   # 750370
Ну и дура !
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  M54 19.05.2020 в 16:23:25   # 750375
У меня у одного вызывает отвращение эта шалава?
В первую очередь я бы казнил за измену (хоть и живем в XXI веке)
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  Zoggyla 19.05.2020 в 16:33:02   # 750376
Странная женщина. Она должна была пополнять семейный бюджет. Полностью согласен с Маке, что призналась - дура.
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  Sr. Leonsio 19.05.2020 в 16:39:27   # 750377
Обычно такие шалашовки пополнят бюджет с помощью своей звизды, а тут любовнику приплачивать? Либо оочень страшная, либо оочень шибанутая. А может и то и другое.
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  KapitanNemo 19.05.2020 в 20:11:57   # 750392
шалава и альфонс, еще и грабеж устроили.
Голливуд отдыхает.
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  Мура45 19.05.2020 в 20:26:20   # 750397
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
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  Zoggyla 19.05.2020 в 20:34:50   # 750399
Цитата: Мура45 от 19.05.2020 14:26:20
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
как вариант; блядь она и воровка и странная.
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  Мура45 19.05.2020 в 20:40:39   # 750401
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 14:34:50
Цитата: Мура45 от 19.05.2020 14:26:20
Как вариант:
Муж бизнесмен в разъездах, любитель гульнуть налево, домашние финансы из под контроля не упускает, на жинку либиды не хватает или нет желания тратить, любовник из круга знакомых семьи.
как вариант; блядь она и воровка и странная.

Да эт не вариант, а констатация факта.
Заметь, за неё ни слова не сказал.
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  Ара горный 19.05.2020 в 23:08:57   # 750409
Quote:
как вариант; блядь она и воровка и странная.


Сразу видно, богатый жизненый опыт.
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