В деле о пропаже 17-летнего студента всплыло имя сына акима

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KAN13 20 Мая 2020 в 11:21:52
Последний звонок парень совершил родным в ночь с 28 на 29 апреля. Как оказалось, в тот день Руслан с друзьями отправился проверить сети, которые они поставили накануне.
На подходе к озеру встретили компанию из четырех человек - Таубека Нуртасова, Нурлана Ибраева, Данияра Балгужина и Антона Алексеева. У них был пикник, жарили шашлыки.
Ребята присоединились к столу. За дастарханом возник небольшой конфликт, но быстро все успокоилось.
"Руслан пил пиво. Смутно помню, как меня повезли в поселок на машине, с нами был и Руслан. Когда он хотел выйти, то ему парни сказали, мол, ты же нормальный, поехали с нами", - вспоминает Рази - один из близких друзей Руслана Жуванышева. По словам друга, сам он в тот момент был сильно пьян.
Дальше показания всех ребят разнятся. То говорят одно, то другое. "Мы уже сами запутались, кто и что делал в тот день, - говорит волонтер Ирина Карпенко. - "Старшаки" - это те, кто сидел на пикнике у озера, говорят, что они еще чуть-чуть посидели, выпили. Непонятно, почему в три часа ночи привезли девчат, когда уже и шашлыков у них не было. Если это алиби? Вопрос, куда делся Руслан, до сих пор висит в воздухе".
Из разных рассказов сложилась следующая картина: изрядно выпив, ребята отправились на разборки в поселок, куда вызвал дядя пропавшего парня Бахтияр. До него дошла молва о том, что старшие ребята накинулись на младших, и он решил провести своего рода профилактическую беседу. Приехали ребята почему-то без Руслана Жуванышева, объяснили это тем, что оставили сторожить две машины. В поселке около часа выясняли отношения, пытались кидаться друг на друга, но в конце концов все разошлись.
"Старшаки" поехали на озеро, а мы разошлись по домам. По их словам, когда они приехали, Руслана не было на месте, они подумали, что он ушел домой в поселок, - вспоминает Никита. - К обеду позвонила мама Руслана и начала спрашивать про сына, не у нас ли ночует. Я сказал, что нет, и побежал к дому девушки, думал, может, там поблизости где-то уснул".
Но, увы, Руслана ни у кого не было. "Он звонил Ивану в 18 минут первого ночью и сказал, что идет домой, что кругом грязь, потерял дорогу, а потом сказал: "А, вот, я нашел. У меня сотка разряжается", - вспоминает Рази.
Это был последний разговор Руслана по телефону, когда Иван перезвонил, телефон уже был отключен.
Со дня пропажи Руслана прошло более 20 дней. Ежедневно его все ищут. Но пока безрезультатно.
Отец пропавшего парня Данияр Жуванышев признался, что его беспокоит только один факт. "Почему аким поселка прикрывает своего сына. Он даже в поисках моего сына не участвовал, зато своему сыну нанял адвоката. Если они не виноваты, то зачем им адвокат", - спрашивает мужчина.
Оказалось, что вышеупомянутый Таубек Нуртасов является сыном акима местного сельского округа. Издание отмечает, что он разъезжал на служебной машине отца. Кроме того, некоторое время назад Таубек Нуртасов избил местного жителя, у которого было несколько переломов, и при всем этом избежал ответственности. И наконец, он работал в полиции.
"Да, он работал, но сейчас уволился, - сообщил журналистам по телефону аким сельского округа Кошкарбай Нуртасов. - А в данное время мы с ними в районном отделе полиции. Нас опрашивают в качестве свидетеля, говорить больше ничего не буду".
"До сих пор сельчане не могут понять, почему служебные собаки, взявшие след возле озера, потеряли его на подходе к дому акима? Почему 29 апреля к обеду были чистые все автомобили, которые разъезжали всю ночь, в том числе служебный автомобиль акима? И только у одного Никиты машина как была грязная, так и осталась. Как это получилось, что старшие, гулявшие всю ночь, так быстро помыли свои автомобили? Зачем они в три часа ночи привезли девчат, при том что уже не было ни шашлыков, ни выпивки?" - задается вопросом издание.
https://tobolinfo.kz/kto-i-chto-skryvaet-17-letnij-paren-ne-mog-propast-sam-po-sebe/