КНБ: В критически важной базе незаконно меняли данные

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danilov 21 Мая 2020 в 08:21:13
В КНБ отмечают, что эта база данных является критически важным объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры Казахстана.
"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена деятельность лиц, организовавших преступную схему незаконной выдачи лицензий путем модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование". Признаки преступной деятельности были зафиксированы Оперативным центром информационной безопасности "Национальные информационные технологии", созданным в рамках системы "Киберщит Казахстана".
По результатам оперативно-разыскных мероприятий и проведенной во взаимодействии с техническими специалистами РГП "Государственная техническая служба" и АО "Национальные информационные технологии" комплексной компьютерно-технической экспертизы виновность подозреваемых в модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование" лиц полностью доказана", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что 10 февраля 2020 года решением Есильского районного суда Нур-Султана подсудимые были признаны виновными по статье 206, части 2, пункту 1 Уголовного кодекса "Неправомерные уничтожение или модификация информации" и наказаны в виде ограничения свободы сроком на один год каждому, с лишением права занимать должности в субъектах квазигосударственного сектора, связанных с допуском к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.
https://tengrinews.kz/crime/knb-v-kriticheski-vajnoy-baze-nezakonno-menyali-dannyie-402906/
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