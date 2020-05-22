Сталина на вас не хватает!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 22 Мая 2020 в 07:43:58
Жилой комплекс “Комсомольский успех” - один из объектов, входивших в орбиту строительной компании “Азбука жилья”, которая принадлежала бывшему депутату мажилиса Ерканату ТАЙЖАНОВУ, сбежавшему из страны в Европу. Народный избранник покинул Казахстан не с пустыми руками, а прихватив с собой десятки миллионов долларов. У разбитого корыта остались тысячи дольщиков, в том числе порядка 600 в ЖК “Комсомольский успех”. Новоселье они должны были отпраздновать еще в 2015 году, но не въехали в свои квартиры до сих пор.
Сейчас закончить работы пытается уполномоченная по завершению строительства проблемных объектов акиматовская фирма - ТОО “Елорда Курылыс Компаниясы”. Есть даже инвестор в лице ТОО “ТМК Астана Гарант”, которому городские власти выделили участок земли в обмен на достройку “Комсомольского”. А осенью прошлого года вокруг жилого комплекса начался самый настоящий детектив, о чем корреспонденту “Времени” рассказала председатель местного жилищно-строительного кооператива Оксана Мартель, обратившаяся в редакцию.
- Мы уже несколько лет обиваем пороги госорганов, чтобы добиться достройки нашего жилого комплекса, - объясняет она. - Мы включены в программу “Нурлы жер”. Нынешний аким Алтай КУЛЬГИНОВ много раз к нам приезжал и обещал, что финансирование работ вот-вот начнется, в различных совещаниях мы участвуем годами. И вроде бы весной прошлого года дело сдвинулось с мертвой точки - компания “ТМК Астана Гарант” начала нас достраивать с одобрения “Елорда Курылыс Компаниясы”, заключено соответствующее соглашение, уже выполнен приличный объем работ. Но осенью в дело вмешалась антикоррупционная служба.
Оксана помнит точный день, когда это случилось, и даже прислала видеозапись, подтверждающую ее слова.
- 20 ноября 2019 года я находилась в своем салоне красоты, - вспоминает председатель ЖСК. - В помещение вошли двое мужчин. Один предъявил удостоверение сотрудника Нацбюро по противодействию коррупции, представился Русланом ГАБДУЛЛИНЫМ. Он потребовал, чтобы я проехала с ними в антикоррупционную службу. Меня завели в здание городского департамента по улице Иманбаева через черный вход, без регистрации на проходной. Вскоре я оказалась в кабинете у человека, который назвал себя Олжасом ЕРТЫСБАЕВЫМ, заместителем начальника департамента по городу Нур-Султану. Вдвоем с Габдуллиным они начали меня убеждать, что я должна оказать им помощь в разоблачении заместителя акима Нур-Султана Аскара АМРИНА и руководителя акиматовской компании “Елорда Курылыс Компаниясы” Бауржана НУРАШБЕКОВА. Когда я спросила, чем могу помочь, мне дали понять, что задача - войти в доверие к этим людям, а потом предложить либо деньги, либо квартиру в жилом комплексе за помощь в достройке. Меня продержали в здании департамента порядка 6 часов, не выпускали даже в туалет, не разрешали позвонить, угрожали уголовным делом, обещали лишить возможности видеться с ребенком. Я была вынуждена согласиться на это “сотрудничество”…
Оксана Мартель объясняет: сразу после того как ей разрешили покинуть здание департамента Нацбюро, она поняла, что ничьи инструкции выполнять не станет.
- В течение следующей недели Руслан Габдуллин постоянно мне звонил и спрашивал, как идут дела, даже приезжал, - продолжает она. - Я тоже ему звонила с отчетами и объясняла, что не могу встретиться с Амриным и Нурашбековым, они на совещаниях, заняты, им некогда. В общем, тянула время.
Габдуллин меня инструктировал: надо сначала подружиться, наладить контакт. В итоге я сказала, что никому взятки давать не собираюсь, и попросила оставить меня в покое. После этого 28 ноября Габдуллин приехал в мой салон красоты и показал документ в смартфоне, где было сказано, что я похитила более 50 миллионов тенге вместе с Нурашбековым и руководителем ТОО “ТМК Астана Гарант” Бахтияром ШАХМАНОВЫМ. При этом он заявил, что я ему не нужна, но раз я отказываюсь помогать, то сяду сама.
Председатель ЖСК прислала в редакцию постановление о признании ее подозреваемой в хищении 52 миллионов тенге.
- Дело в том, что в сентябре 2019 года прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве под председательством заместителя акима столицы Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, - объясняет Оксана Мартель. - В результате было принято решение разрешить продажу свободных площадей в нашем жилом комплексе, чтобы полученные деньги направить на завершение строительных работ. Мы реализовали парковочные места и коммерческие помещения в общей сложности на 50 с лишним миллионов тенге, всю сумму направили инвестору - в ТОО “ТМК Астана Гарант”, поскольку именно эта компания будет достраивать наш ЖК. И там подтверждают, что деньги получили! А теперь меня обвиняют в краже государственных денег. Но на достройку жилого комплекса “Комсомольский успех” не выделено ни одного тенге из бюджета, несмотря на обещания акима Алтая Кульгинова. Как мы могли их украсть, если нам эти деньги даже не давали?
Я так понимаю, что моя вина заключается в отказе сотрудничать с антикоррупционной службой, - разводит руками Оксана. - Да, я не отрицаю, что мы продали площади в жилом комплексе, но сделали это с разрешения заместителя акима города Кайсагалиева, у меня на руках есть официальный документ. Деньги я не присваивала, а направила инвестору, чтобы ускорить достройку нашего жилого комплекса. Да и вообще, мне непонятно, почему меня принуждают давать взятки. Разве это разрешено законом? Ситуация действительно очень странная.
- И я понимаю, что мне не остается ничего другого, кроме как публично выступить в прессе, - говорит председатель ЖСК. - Я обращалась с заявлением в Агентство по противодействию коррупции - результатов нет. Жаловалась в Генеральную прокуратуру - аналогично. У меня еще возникли проблемы семейного характера - с бывшим мужем не можем договориться, с кем будет жить ребенок. Так мне в антикоррупционной службе обещали, что, если я не стану им помогать, сына никогда не увижу. Получается, так у нас борются с коррупцией, оказывая давление на беззащитных граждан?
Чтобы перепроверить слова Мартель, редакция направила запросы в Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции. В надзорном органе нам не ответили ничего конкретного, посоветовав обратиться к борцам с коррупцией. Из антикоррупционной службы тоже прислали весьма расплывчатый ответ за подписью зампреда Нурлана ШАБДАРА: дескать, вынуждать граждан давать взятки запрещено законодательством, а обращение Мартель О. рассмотрено, с результатами она ознакомлена.
- Я просто не знаю, что мне делать, - говорит Оксана. - Получается, в лучшем случае я останусь без ребенка, в худшем - окажусь в тюрьме. И все потому, что не захотела сотрудничать. И я уже ничему не удивляюсь. Знаете, какое прозвище у Руслана Габдуллина? Сталин! У него и на аватарке в WhatsApp фотография соответствующая установлена.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/zloba/2020/05/01/dengi-nichto-imidzh-vsyo
Комментарии, по рейтингу, по дате