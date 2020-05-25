Полицейский погиб на блокпосту в Алматы, второй в тяжелом состоянии

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Rebel 25 Мая 2020 в 10:31:40
Сегодня, 25 мая в 05:26 утра 28-летний водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района допустил наезд на блокпост №4.
Как сообщается, водитель сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции.
«42-летний патрульный Жарас Жангазиев от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи.
Его коллега Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города. Водитель BMW взят под стражу», — сообщили в департаменте полиции.
По данному факту начато досудебное расследование.
«Руководство и личный состав департамент полиции города Алматы выражают глубокое соболезнование семье погибшего при исполнении служебных обязанностей Жараса Жангазиева и разделяют невосполнимую утрату», — заявили в ведомстве.
Скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы
Пострадавший полицейский скончался в больнице, не приходя в сознание. У 26-летнего сержанта месяц назад родилась дочь, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое имело место сегодня около 05.30 утра в поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание.
Напомним, сегодня, 25 мая, в 05:26 утра, 28-летний водитель автомашины марки BMW врезался в бетонное ограждение блокпоста №4, а затем в патрульную автомашину, в которой находились сотрудники полиции.
В результате ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев, 1978 года рождения.
По данным департамента полиции, водитель, совершивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Погибший на месте ДТП сотрудник полиции Жарас Жангазиев, 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области.
В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей.
Полицейский погиб на месте происшествия.
Сержант полиции Дастан Абдыканов, 1994 года рождения, уроженец города Алматы.
В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, месяц назад у него родилась дочь.
26-летний полицейский скончался в больнице.
«Руководство и личный состав департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям», — сказали в департаменте полиции Алматы.
https://newtimes.kz/proishestviya/110832-skonchalsia-vtoroi-politseiskii-postradavshii-v-dtp-na-blokpostu-v-almaty
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: vvka от 25.05.2020 06:23:59
Это последствия карантина.
Это последствия карантина.
Последствия долбоебизма...сел за руль в состоянии опьянения ты долбаёб...пострадали люди, убил? ты не просто долбаёб, ты конченный
Хотя карантин порядком заипал!
А сколько народа за это время умерло -не от вируса ?
А что до этого так не было ?
Дайте статистику, за прошлые годы .
А вы знаете сколько менты убили за это время ?
Цитата: vvka от 25.05.2020 06:23:59
Это последствия карантина.
Это последствия карантина.
Это последствия болезни "BMW головного мозга".