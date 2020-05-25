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Закона.Нет
Полицейский погиб на блокпосту в Алматы, второй в тяжелом состоянии
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Rebel 25 Мая 2020 в 10:31:40
В Алматы водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на блокпост. Один полицейский погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня, 25 мая в 05:26 утра 28-летний водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района допустил наезд на блокпост №4.

Как сообщается, водитель сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции.

«42-летний патрульный Жарас Жангазиев от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи.

Его коллега Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города. Водитель BMW взят под стражу», — сообщили в департаменте полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

«Руководство и личный состав департамент полиции города Алматы выражают глубокое соболезнование семье погибшего при исполнении служебных обязанностей Жараса Жангазиева и разделяют невосполнимую утрату», — заявили в ведомстве.

Скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы

Пострадавший полицейский скончался в больнице, не приходя в сознание. У 26-летнего сержанта месяц назад родилась дочь, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое имело место сегодня около 05.30 утра в поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, сегодня, 25 мая, в 05:26 утра, 28-летний водитель автомашины марки BMW врезался в бетонное ограждение блокпоста №4, а затем в патрульную автомашину, в которой находились сотрудники полиции.

В результате ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев, 1978 года рождения.

По данным департамента полиции, водитель, совершивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибший на месте ДТП сотрудник полиции Жарас Жангазиев, 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области.

В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей.

Полицейский погиб на месте происшествия.

Сержант полиции Дастан Абдыканов, 1994 года рождения, уроженец города Алматы.

В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, месяц назад у него родилась дочь.

26-летний полицейский скончался в больнице.

«Руководство и личный состав департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям», — сказали в департаменте полиции Алматы.

https://newtimes.kz/proishestviya/110832-skonchalsia-vtoroi-politseiskii-postradavshii-v-dtp-na-blokpostu-v-almaty
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 25.05.2020 в 11:49:46   # 751167
Людей ничего не останавливает... Безбашенных и бессмертных развелось, Маклаудов всяких... ПРямо на праздник... Семьям погибших соболезнования, виновнику - справедливого наказания...
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  vvka 25.05.2020 в 12:23:59   # 751172
Это последствия карантина.
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  Денис222 25.05.2020 в 14:16:57   # 751184
Цитата: vvka от 25.05.2020 06:23:59
Это последствия карантина.

Последствия долбоебизма...сел за руль в состоянии опьянения ты долбаёб...пострадали люди, убил? ты не просто долбаёб, ты конченный
Хотя карантин порядком заипал!
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  Panasonic 25.05.2020 в 14:20:27   # 751185
Видел фото аварии. Это жесть
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  GoodZone 25.05.2020 в 14:36:03   # 751187
Кстати, обратил внимание, что после карантина и пустых дорог долбоящеров на дорогах стало больше... и главное, куда несутся, некоторые на желтый и красный, через двойную, со второй поворачивают, по зеркалам не смотрят, про поворотники не вспоминают... надеюсь, это временно...
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  Маке0912 25.05.2020 в 21:27:59   # 751199
Конечно очень жаль мента.
А сколько народа за это время умерло -не от вируса ?
А что до этого так не было ?
Дайте статистику, за прошлые годы .
А вы знаете сколько менты убили за это время ?
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  Даун 26.05.2020 в 00:04:20   # 751210
Пидар
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  Leksus 26.05.2020 в 01:20:34   # 751213
Цитата: vvka от 25.05.2020 06:23:59
Это последствия карантина.

Это последствия болезни "BMW головного мозга".
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