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Британские предприниматели нашли интересный способ обогатиться в условиях пандемии
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danilov 25 Мая 2020 в 11:03:28
Они говорят сотрудникам "поработать просто так", при этом заявляя компетентным органам, что уволили их. После этого дельцы получают государственные деньги на поддержку бизнеса, а люди работают у них за даром. Иногда персонал просто не ставят в известность, что по бумагам они уволены, а по факту работники лишаются всего соцпакета. При этом работодатели еще и угрожают сотрудникам тем, что их уволят по-настоящему.

В условиях безработицы в Соединенном Королевстве такие угрозы вполне могут заставить людей калымить просто так в надежде получить зарплату хотя бы с задержкой. Их начальники, в свою очередь, прикарманивают и деньги налогоплательщиков, и зарплату своих сотрудников. До сих пор от государства на подобные звоночки не последовало реакции. Зато Джонсон без конца заявляет о "новом старте" для экономики.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/21/workers-forced-furlough-fraud-blow-whistle-bosses/
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  NBE 25.05.2020 в 13:49:36   # 751178
Волчий оскал капитализма.
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  Kalhaman 25.05.2020 в 14:01:10   # 751183
Уверен, что это компании, основанные нашими мигрантами, накалывают таких же наших мигрантов. Так что...
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  GoodZone 25.05.2020 в 14:27:46   # 751186
Когда такое происходит у нас, мы почему-то это воспринимаем как нечто ординарное, типа ну да, бывает, но когда такое происходит в "эпицентре цивилизации и демократии" для нас это нечто невообразимое, почти невозможное... На самом деле что у нас, что у них все примерно одинаково - везде люди живут... Общался с человеком, который ездил на языковые курсы в Лондон. Причем сначала сразу по приезду он рассказывал как там все по-другому, красиво типа и прочее. Позже, осознав и переварив все на Родине, он осознал, что там не все так классно как первоначально казалось... Он сказал, что у нас люди другие, отношение к родным, семье другое - мы более трепетны к близким, у нас более крепки родственные связи, мы менее меркантильны и более честны по отношению к друзьям и родным... а еще мы меньше пьем... Это его осознанное мнение... ему там понравилось как туристу, но жить там он бы не хотел.
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