Британские предприниматели нашли интересный способ обогатиться в условиях пандемии

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danilov 25 Мая 2020 в 11:03:28
В условиях безработицы в Соединенном Королевстве такие угрозы вполне могут заставить людей калымить просто так в надежде получить зарплату хотя бы с задержкой. Их начальники, в свою очередь, прикарманивают и деньги налогоплательщиков, и зарплату своих сотрудников. До сих пор от государства на подобные звоночки не последовало реакции. Зато Джонсон без конца заявляет о "новом старте" для экономики.
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/21/workers-forced-furlough-fraud-blow-whistle-bosses/
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