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Закона.Нет
Житель Алматинской области подозревается в массовой подделке обуви Adidas, Nike и Reebok
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философ 26 Мая 2020 в 10:58:47
Талдыкорган. 25 мая. КазТАГ - Житель Алматинской области подозревается в массовой подделке обуви Adidas, Nike и Reebok, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК выявлены факты незаконного использования товарных знаков Adidas, Nike и Reebok. Гражданин Республики Казахстан 1982 года рождения изготавливал поддельную спортивную обувь, тем самым причинив компаниям Аdidas AG (Германия) и Аdidas International Marketing BV (Нидерланды) ущерб в сумме Т19 млн», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе обыска на складе обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), несоответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.

«По данному факту расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 222 (незаконное использование товарного знака – КазТАГ) УК РК», - резюмируется в сообщении.

https://kaztag.kz/ru/news/zhitel-almatinskoy-oblasti-podozrevaetsya-v-massovoy-poddelke-obuvi-adidas-nike-i-reebok
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 26.05.2020 в 12:27:48   # 751235
Quote:
В ведомстве уточнили, что в ходе обыска на складе (по ул.Малая Арнаутская) обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), несоответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.


Abibas, Reebuk & Nyke.
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  Маке0912 26.05.2020 в 19:48:34   # 751258
Ой, прям преступника нашли.
Весь мир подделками занимается.
Особенно Китай, Тайвань, Вьетнам ещё в каких маштабах и ничего.
Ущерб 19 миллионов за то что работал.
Наших к медали представьте.
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