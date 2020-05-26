Жену замакима Нур-Султана оштрафовали за нарушение карантина

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философ 26 Мая 2020 в 11:05:40
Напомним, что Нурбигуль Егизова является также супругой заместителя акима Нур-Султана Алтынбека Кайсагалиева. Накануне пользователи соцсетей подвергли критике жену замакима столицы из-за публикации, которую она сделала после похода в салон красоты — вместо комплиментов на женщину посыпались осуждения за нарушение карантинного режима.
В итоге, жена замакима предстала перед административным судом столицы.
"В ходе мониторинга социальной сети "Инстаграмм" установлено, что 3 мая в 15.30 часов салон красоты "Beautyka studio", нарушив условия карантина, допустил осуществление своей деятельности. Данный салон, несмотря на введенный в городе карантинный режим, принял клиентку Егизову Нурбигул, где ей сделали укладку волос. В отношение клиентки салона, владельца и парикмахера 4 мая составлен административный протокол по ст. 476 КРКобАП", — говорится в сообщении горсуда.
Жена чиновника и владелец салона красоты оплатят штрафы по 10 МРП (27780 тенге).
" 5 мая, решением специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана гр. Егизова Н. и владелец салона красоты привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП каждому. Парикмахеру назначено взыскание в виде предупреждения, т.к. на ее иждивении находится трое несовершеннолетних детей", — отметили в суде.
Со своей стороны отметим, что Алтынбек Кайсагалиев чуть менее года назад был просто заместителем мэра Уральска. На должность заместителя акима Нур-Султана был назначен буквально в июле 2019 года.
Между тем, это уже не первый случай, когда аккаунт супруги чиновника привлекал всенародное внимание. Так, справив в конце 2017 года свадьбу, молодожены отправились в свадебное путешествие в Голливуд, и снимки шикарного отдыха Нурбигуль выложила в январе 2018 года по неосторожности в в свой аккаунт. Пользователи соцсети подняли шум, который закончился тем, что молодому чиновнику в Агентстве по делам госсслужбы порекомендовали быть скромнее.
https://vrk.news/1938-20200505-123542