В ДП Алматы признали экс-полицейского в возможном виновнике смертельного ДТП на блокпосту

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философ 26 Мая 2020 в 11:06:36
«Управлявший автомашиной BMW гражданин А. 1994 года рождения ранее имел отношение к службе в правоохранительных органах. Однако был уволен за халатное отношение к своим обязанностям», - сообщили в пресс-службе ДП города во вторник.
Пресс-служба цитирует начальника департамента Каната Таймерденова.
«Произошедшая на блокпосте трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием. Но еще печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление», - сказал Таймерденов.
Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.
https://kaztag.kz/ru/news/v-dp-almaty-priznali-eks-politseyskogo-v-vozmozhnom-vinovnike-smertelnogo-dtp-na-blokpostu
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Практичный 26.05.2020 в 12:18:54 # 751234
Жена погибшего полицейского Дастана Абдыканова рассказала, что водитель, наехавший на блокпост в Алматы, работал вместе с ее мужем, передает zakon.kz со ссылкой на паблик в Instagram ztb_kz.
Это не правда, что виновный водитель не работает в полиции. Он был действующим сотрудником органов. Он с моим мужем выходил на ночную смену. Я лично им готовила еду на ночь. Я знаю коллег своего мужа в лицо. Прошу говорите правду! Не прикрывайте убийцу замечательных отцов и мужей! Не задевайте честь погибших любимых людей, - сказала супруга Дастана Абдыканова
Цитата: Nafis от 26.05.2020 05:40:04
А уволили его наверняка неделю назад...
А уволили его наверняка неделю назад...
Если бы...за секунду до..
А вообще-то думаю, что все они уволены ранее...есть какая нибудь строчка в их делах