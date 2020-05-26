 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В ДП Алматы признали экс-полицейского в возможном виновнике смертельного ДТП на блокпосту
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 26 Мая 2020 в 11:06:36
Алматы. 26 мая. КазТАГ – В департамента полиции (ДП) Алматы признали бывшего полицейского в Азате Азаматове – возможном виновнике смертельного ДТП на блокпосту, передает корреспондент агентства.

«Управлявший автомашиной BMW гражданин А. 1994 года рождения ранее имел отношение к службе в правоохранительных органах. Однако был уволен за халатное отношение к своим обязанностям», - сообщили в пресс-службе ДП города во вторник.

Пресс-служба цитирует начальника департамента Каната Таймерденова.

«Произошедшая на блокпосте трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием. Но еще печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление», - сказал Таймерденов.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

https://kaztag.kz/ru/news/v-dp-almaty-priznali-eks-politseyskogo-v-vozmozhnom-vinovnike-smertelnogo-dtp-na-blokpostu
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 26.05.2020 в 11:40:04   # 751230
А уволили его наверняка неделю назад...
поощрить (3) | покарать
  GoodZone 26.05.2020 в 11:42:32   # 751231
Задним числом оформили увольнение или наши журналисты чего то напутали?
поощрить (2) | покарать
  Практичный 26.05.2020 в 12:18:54   # 751234
Как шустро уволили
поощрить | покарать
  Yerla 26.05.2020 в 12:48:28   # 751238
мля .. пьяный мент за рулем в Казахстане - это норма .. лично встречал даааахера случаев .. в некоторых показывал пальцем на пьянчугу .. мол заберите товарища .. оформляйте .. а нихера
поощрить (4) | покарать
  Yerla 26.05.2020 в 12:51:53   # 751239
Вот что пишут :

Жена погибшего полицейского Дастана Абдыканова рассказала, что водитель, наехавший на блокпост в Алматы, работал вместе с ее мужем, передает zakon.kz со ссылкой на паблик в Instagram ztb_kz.

Это не правда, что виновный водитель не работает в полиции. Он был действующим сотрудником органов. Он с моим мужем выходил на ночную смену. Я лично им готовила еду на ночь. Я знаю коллег своего мужа в лицо. Прошу говорите правду! Не прикрывайте убийцу замечательных отцов и мужей! Не задевайте честь погибших любимых людей, - сказала супруга Дастана Абдыканова
поощрить (1) | покарать
  Денис222 26.05.2020 в 15:56:50   # 751255
Цитата: Nafis от 26.05.2020 05:40:04
А уволили его наверняка неделю назад...

Если бы...за секунду до..
А вообще-то думаю, что все они уволены ранее...есть какая нибудь строчка в их делах
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь