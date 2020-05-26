Судился по делу о ДТП и беспричинно не пришел в суд: Что известно о виновнике смертельной аварии в Алматы

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Ал 26 Мая 2020 в 23:02:18
26-летнего парня зовут Азат Азаматов. Оказалось, что он уже был ранее судим по делу о ДТП в 2017 году, тогда Азаматов «не справился с управлением» автомобиля Peugeot и врезался в Toyota.
Тогда был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Об этом говорилось в постановлении специализированного межрайонного административного суда Алматы от 17 мая 2017 года.
В документе отмечается, что «извещенный надлежащим образом Азаматов о дне слушания дела в суд не явился, причину неявки не сообщил, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, в связи с чем, на основании части 2 статьи 744 КРК об АП с учетом уведомления о рассмотрении дела в специализированном межрайонном административном суде Алматы, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствии».
Вместе с тем, суд посчитал, что Азаматов не виновен в совершении ДТП и возложил ответственность за происшествие на водителя Toyota, посчитав, что «при разбирательстве в ДТП и установлении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения дана ненадлежащая оценка доказательствам, соответственно неверно определена виновность физического лица».
В суде Азаматову вернули водительское удостоверение:
«Прекратить производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 610 КРК об АП в отношении Азаматова Азата Талғатұлы за отсутствием состава административного правонарушения, на основании пункта 2 части 1 статьи 741 КРК об АП. Водительское удостоверение (…), выданное на имя Азаматова Азата Талғатұлы, по вступлению постановления в законную силу, вернуть по принадлежности», — сказано в постановлении судьи Пакирдинова.
Стоит напомнить, что шокирующее преступление утром 25 мая вызвало общественный резонанс — вечером того же дня в сети появились слухи о том, что виновником происшествия был бывший сотрудник полиции. В пресс-службе департамента полиции эту информацию сначала не подтвердили.
Однако, на следующий день, 26 мая, в департаменте признали, что он работал в полиции, но был уволен за халатное отношение к своим обязанностям. Когда именно он был уволен, в ДП также не сообщили.
Другого мнения придерживается жена погибшего полицейского Динара Абдыканова:
«Это неправда. Он действующий сотрудник. Он не был уволен. Не был», — написала Динара. Пост она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
«Это неправда, что виновный водитель не работает в полиции. Он с моим мужем выходил на ночную смену. Я лично им готовила еду на ночь. Я знаю коллег своего мужа в лицо. Прошу, говорите правду! Не прикрывайте убийцу замечательных отцов и мужей! Не задевайте честь погибших любимых людей», — сказала супруга погибшего Дастана Абдыканова Динара.
Пресс-секретарь ДП Алматы заявила, что у жены погибшего «неверные сведения». Также она попросила руководиться официальными данными.
https://liter.kz/ranee-sudim-po-delu-o-dtp-i-besprichinno-ne-prishel-v-sud-chto-izvestno-o-vinovnike-smertelnogo-dtp-v-almaty/
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