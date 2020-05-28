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КНБ : О ликвидации двух преступных групп ( фото и видео)
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философ 28 Мая 2020 в 12:51:20
27 мая 2020 года КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в г.Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ.



Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия.

Общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек. Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются т.н. «воровской» идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов.

Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пресс-служба КНБ РК
http://knb.gov.kz/ru/news/o-likvidacii-dvukh-prestupnykh-grupp
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 28.05.2020 в 12:56:15   # 751397
Надо было этих отморозков на месте убивать.
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  htmaker 28.05.2020 в 13:10:39   # 751398
00:50 Как не красиво, столько на одного
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  старик 28.05.2020 в 19:10:08   # 751419
Стая организованных зверей, напившихся крови , с чувством полной безнаказанности. В моей молодости упавшего в драке никто и не думал пинать ногами. Некоторые даже использовали прием падения чтобы получить поменьше тумаков. По мере падения нравов уже начали попинывать , но не по голове, а потом пришли вот к этому зверству. Ну отсидят эти звери и что, лучше станут?
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