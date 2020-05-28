КНБ : О ликвидации двух преступных групп ( фото и видео)

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философ 28 Мая 2020 в 12:51:20
Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия.
Общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек. Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются т.н. «воровской» идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов.
Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пресс-служба КНБ РК
http://knb.gov.kz/ru/news/o-likvidacii-dvukh-prestupnykh-grupp
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