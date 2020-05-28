"Недавно получил погоны": отец виновника ДТП на блокпосте рассказал свою версию случившегося
danilov 28 Мая 2020 в 20:42:38
"Я сомневаюсь в том, что мой сын был в состоянии опьянения. Накануне он дежурил и вообще проработал 18-19 суток подряд без отдыха на блокпосту в эти карантинные дни. Возможно, что в такую рань, когда было 5 часов утра, он просто потерял контроль и непроизвольно заснул за рулем из-за постоянного недосыпания. Он никак не мог умышленно наехать на своих коллег, с которыми дружил", - сказал Талгат Мукашев.