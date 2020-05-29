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Аким Жамбылского сельского округа Туркестанской области подозревается в получении взятки
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danilov 29 Мая 2020 в 11:54:12
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29.05.2020 в 12:35:29
# 751524
А какого именно района? Знаете сколько сельских округов с таким названием.
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КЕДЫ
29.05.2020 в 18:01:30
# 751552
а музон такой накладывают с каой целью? страшно с.ка
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