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Закона.Нет
В Туркестанской области ведут подпольную добычу гравия в водоохранной зоне
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danilov 09 Июня 2020 в 16:32:24
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  Lokki 09.06.2020 в 17:28:24   # 752389
да эта херня с подпольной добычей уже не один год длится. и ловили их и штрафовали и проверки и пр.меры. А с них как с гуся вода. Как копали пусла рек так и копают. как не было лицензий ни у кого так их и нет, как не соблюдали они правила и технологию добычи так и не соблюдают и хер они на всех вытаращили, деньги важнее. Пусть вся рыба сдохнет в реках, пусть вода как глина течет, пусть русла меняются, всем пох. Мозгов нихера у них нет задуматься о том что после них дети и внуки будут посуху ходить. Живут как стадо, одним днем.
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