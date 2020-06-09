В Туркестанской области ведут подпольную добычу гравия в водоохранной зоне

да эта херня с подпольной добычей уже не один год длится. и ловили их и штрафовали и проверки и пр.меры. А с них как с гуся вода. Как копали пусла рек так и копают. как не было лицензий ни у кого так их и нет, как не соблюдали они правила и технологию добычи так и не соблюдают и хер они на всех вытаращили, деньги важнее. Пусть вся рыба сдохнет в реках, пусть вода как глина течет, пусть русла меняются, всем пох. Мозгов нихера у них нет задуматься о том что после них дети и внуки будут посуху ходить. Живут как стадо, одним днем.