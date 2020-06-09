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Полицейские подозреваются в пытках и доведении до самоубийства учителя физкультуры в Туркестанской области
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danilov 09 Июня 2020 в 20:15:12
По предварительной информации, в начале мая сотрудники Отрарского отдела полиции доставили в отделение 30-летнего жителя одного из местных сельских округов.

Задержанный, кстати учитель физкультуры сельской школы, подозревался полицейскими в краже скота, сообщает Caravan.kz.

В отделении молодой человек пробыл весь день. Вечером, вернувшись домой, парень сразу прошел в сарай и там совершил самоповешение. По счастью, его поведение заметили члены семьи. Через некоторое время они пошли за ним в сарай и буквально вытащили парня из петли. Он пребывал уже в коматозном состоянии. Пострадавшего срочно доставили в реанимационное отделение райбольницы, где ему была оказана необходимая помощь.

При этом в кармане у молодого человека родственники обнаружили предсмертную записку, в которой он сообщил об ужасающих подробностях своей «беседы» с полицейскими.

Прокуратура Туркестанской области возбудила в отношении ряда сотрудников органов внутренних дел Отрарского района уголовное дело по факту пыток.

Также в отделе полиции Отрарского района проводится следствие по статье «Доведение до самоубийства».

Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/policejjskie-podozrevayutsya-v-pytkakh-i-dovedenii-do-samoubijjstva-uchitelya-fizkultury-v-turkestanskojj-oblasti-644636/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 09.06.2020 в 22:36:22   # 752431
пзц выползло наружу, они многие так работают это как в ролике одном: есть полицейский, мент и мусор
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  Практичный 09.06.2020 в 23:05:59   # 752434
Раньше офицеры стреляли в висок при позоре. Сейчас только и читаешь,"бывший" полицейский совершил смертельное ДТП,довели до самоубийства. Что происходит? Неужели деньги стали поводом продать честь и достоинство? Для меня гос.служащий переступающий нормы морали,тем более закона хуже гомосека. Отвращение уже к ним.
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  htmaker 09.06.2020 в 23:19:16   # 752437
Они разговаривать нормально с людьми не могут, даже если просто проверяют документы, ведут себя крайне высокомерно. А что происходит за стенами в управлениях, там дремучий лес, и всё остаётся за кулисами.
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  divan 10.06.2020 в 03:03:25   # 752444
завтра он выйдет в эфир с видеообращением что шайтан попутал , бред написал, да здравствует мвд, и на всякий случай раскается
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  Absolute 10.06.2020 в 04:06:58   # 752445
Цитата: Практичный от 09.06.2020 17:05:59
Раньше офицеры стреляли в висок при позоре. Сейчас только и читаешь,"бывший" полицейский совершил смертельное ДТП,довели до самоубийства. Что происходит? Неужели деньги стали поводом продать честь и достоинство? Для меня гос.служащий переступающий нормы морали,тем более закона хуже гомосека. Отвращение уже к ним.

Раньше это в СССР. Где идея была важнее личной выгоды. Капитализм победил, нынче такие вот дела.
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  Ал 10.06.2020 в 07:05:20   # 752446
Цитата: shlenchak от 09.06.2020 16:36:22
пзц выползло наружу, они многие так работают это как в ролике одном: есть полицейский, мент и мусор
Убрал лишний пробел...
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