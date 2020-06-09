Полицейские подозреваются в пытках и доведении до самоубийства учителя физкультуры в Туркестанской области

Раньше офицеры стреляли в висок при позоре. Сейчас только и читаешь,"бывший" полицейский совершил смертельное ДТП,довели до самоубийства. Что происходит? Неужели деньги стали поводом продать честь и достоинство? Для меня гос.служащий переступающий нормы морали,тем более закона хуже гомосека. Отвращение уже к ним.