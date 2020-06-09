Полицейские подозреваются в пытках и доведении до самоубийства учителя физкультуры в Туркестанской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Июня 2020 в 20:15:12
Задержанный, кстати учитель физкультуры сельской школы, подозревался полицейскими в краже скота, сообщает Caravan.kz.
В отделении молодой человек пробыл весь день. Вечером, вернувшись домой, парень сразу прошел в сарай и там совершил самоповешение. По счастью, его поведение заметили члены семьи. Через некоторое время они пошли за ним в сарай и буквально вытащили парня из петли. Он пребывал уже в коматозном состоянии. Пострадавшего срочно доставили в реанимационное отделение райбольницы, где ему была оказана необходимая помощь.
При этом в кармане у молодого человека родственники обнаружили предсмертную записку, в которой он сообщил об ужасающих подробностях своей «беседы» с полицейскими.
Прокуратура Туркестанской области возбудила в отношении ряда сотрудников органов внутренних дел Отрарского района уголовное дело по факту пыток.
Также в отделе полиции Отрарского района проводится следствие по статье «Доведение до самоубийства».
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/policejjskie-podozrevayutsya-v-pytkakh-i-dovedenii-do-samoubijjstva-uchitelya-fizkultury-v-turkestanskojj-oblasti-644636/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 09.06.2020 в 23:05:59 # 752434
Цитата: Практичный от 09.06.2020 17:05:59
Раньше офицеры стреляли в висок при позоре. Сейчас только и читаешь,"бывший" полицейский совершил смертельное ДТП,довели до самоубийства. Что происходит? Неужели деньги стали поводом продать честь и достоинство? Для меня гос.служащий переступающий нормы морали,тем более закона хуже гомосека. Отвращение уже к ним.
Раньше офицеры стреляли в висок при позоре. Сейчас только и читаешь,"бывший" полицейский совершил смертельное ДТП,довели до самоубийства. Что происходит? Неужели деньги стали поводом продать честь и достоинство? Для меня гос.служащий переступающий нормы морали,тем более закона хуже гомосека. Отвращение уже к ним.
Раньше это в СССР. Где идея была важнее личной выгоды. Капитализм победил, нынче такие вот дела.
Цитата: shlenchak от 09.06.2020 16:36:22Убрал лишний пробел...
пзц выползло наружу, они многие так работают это как в ролике одном: есть полицейский, мент и мусор
пзц выползло наружу, они многие так работают это как в ролике одном: есть полицейский, мент и мусор