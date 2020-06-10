Осужденный за госизмену сотрудник администрации президента Казахстана вышел на свободу на полтора года раньше

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danilov 10 Июня 2020 в 15:38:37
Ходатайство об условно-досрочном освобождении 45-летнего Майлыбаева суд удовлетворил 14 мая. Постановление не было обжаловано, и оно вступило в законную силу 30 мая, сообщили в суде.
В столичном департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что Баглан Майлыбаев 30 мая был освобожден из следственного изолятора и "направлен в город Нур-Султан". До истечения срока, назначенного чиновнику приговором, оставался один год, четыре месяца и 21 день, уточнили в ведомстве.
В администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев курировал идеологический сектор и вопросы внутренней политики. Чиновника освободили от должности заместителя главы администрации президента 12 января 2017 года. Спустя несколько дней Комитет национальной безопасности сообщил о задержании Майлыбаева и еще нескольких сотрудников администрации по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов".
Суд проходил в закрытом режиме, Майлыбаева приговорили к пяти годам колонии с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Материалы дела закрыты, в чьих интересах действовал Майлыбаев, когда он, как утверждало обвинение, собирал и разглашал государственные секреты, суд не сообщил.
Задержанный по этому же делу другой высокопоставленный чиновник президентской администрации Николай Галихин получил условный срок.
https://rus.azattyq.org/a/30662577.html
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