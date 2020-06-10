Гражданина Ирана приговорили к смерти за предоставление ЦРУ информации о Сулеймани

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Июня 2020 в 15:53:56
"Махмуд Мусави Маджд был связан с ЦРУ и "Моссадом" и занимался за долларовое вознаграждение шпионажем за Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)", - цитирует его слова агентство Mehr. Исмаили добавил, что "этот человек передал врагам местоположение Сулеймани".
По словам представителя судебных властей, "Маджд был приговорен к смертной казни, и скоро приговор будет приведен в исполнение".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8682187