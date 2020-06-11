Сельчане с палками устроили массовую драку из-за воды в Туркестанской области

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danilov 11 Июня 2020 в 14:49:07
29 мая в Жетысайский РОП Туркестанской области поступило сообщение о том, что на пахотной земле возле одного из аулов между гражданами происходит драка. Полицейские, оперативно выехавшие на место происшествия, выяснили, что потасовка между людьми произошла из-за воды для орашения.
Данный факт зарегистрировали по статье 293 УК РК “Хулиганство”.
После драки вышеуказанных лиц за помощью к врачам обратились 12 человек. В данное время для определения тяжести полученных жителями телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Согласно данным Жетысайской районной больницы, пять пострадавших находятся на лечении, остальным оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.
В ходе расследования стражи порядка задержали двух граждан, причастных к драке и водворили в ИВС. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование с целью установления всех участников и виновников произошедшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://polisia.kz/ru/vooruzhennye-palkami-muzhchiny-ustroili-draku-iz-za-vody/