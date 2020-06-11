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Сельчане с палками устроили массовую драку из-за воды в Туркестанской области
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danilov 11 Июня 2020 в 14:49:07
В социальных сетях распространяется видео, зафиксированное в Туркестанской области, где несколько человек, вооружившись палками, устроили драку, передает Polisia.kz.

29 мая в Жетысайский РОП Туркестанской области поступило сообщение о том, что на пахотной земле возле одного из аулов между гражданами происходит драка. Полицейские, оперативно выехавшие на место происшествия, выяснили, что потасовка между людьми произошла из-за воды для орашения.

Данный факт зарегистрировали по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

После драки вышеуказанных лиц за помощью к врачам обратились 12 человек. В данное время для определения тяжести полученных жителями телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно данным Жетысайской районной больницы, пять пострадавших находятся на лечении, остальным оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.

В ходе расследования стражи порядка задержали двух граждан, причастных к драке и водворили в ИВС. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование с целью установления всех участников и виновников произошедшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://polisia.kz/ru/vooruzhennye-palkami-muzhchiny-ustroili-draku-iz-za-vody/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 11.06.2020 в 15:50:42   # 752529
ой да это всегда было за воду в арыке дрались!!!
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  KAN13 11.06.2020 в 17:08:13   # 752540

Государству необходимо срочно организовать выкуп палок у населения .
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