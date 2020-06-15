Не умением, так числом

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GoodZone 15 Июня 2020 в 09:26:24
В мае на страницах нашей газеты был опубликован материал, посвященный начавшемуся судебному процессу по делу адвокатов Александра БЛОКА и Гульнары СМАГУЛ. Юристам предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, и связана эта история с семьей бывшего председателя Единого накопительного пенсионного фонда Руслана ЕРДЕНАЕВА. Оба адвоката представляли его интересы во время следствия, и, как позже заявила супруга финансиста Елена ЛИ, защитники убедили ее заплатить 150 тысяч долларов за освобождение мужа. Деньги Елена передала, но ее супруг получил 12 лет лишения свободы. И вот теперь Блок и Смагул сами предстали перед судом (см. “Защита в луже”, “Время” от 19.5.2020 г.).
Как оказалось, эпизод с Ерденаевым далеко не первый в работе Гульнары Смагул. По словам карагандинца Алексея ЧЕРЕПУШКИНА, еще в конце 2018 года адвокат якобы предложила ему развести дело в специализированном межрайонном экономическом суде Караганды за 10 тысяч долларов.
- Я занимаюсь бизнесом, и одна из моих компаний была признана банкротом, - начинает свой рассказ Алексей. - Возникли вопросы по налогам, начались судебные разбирательства. Один из знакомых посоветовал обратиться к адвокату Смагул, которая помогла ему в аналогичной ситуации. Я с ней созвонился, показал документы, она сказала, что может решить проблему за 10 тысяч долларов. При этом пять тысяч она возьмет в качестве гонорара, а еще пять отдаст судье. Услышав такое предложение, я принял решение обратиться в антикоррупционную службу. Поехал в столицу, пришел в центральный аппарат и написал заявление. После этого началась разработка.
Чтобы привлечь адвоката к ответственности, необходимо было собрать убедительные доказательства.
- Я привел к Смагул еще и своего знакомого Игоря БОНДАРЕНКО, - продолжает Алексей Черепушкин. - Ему также была необходима юридическая помощь, и адвокат заявила, что возьмется за его дело на аналогичных условиях: пять тысяч долларов ей и еще пять - судье. Бондаренко тоже обратился с заявлением в антикоррупционную службу. Правда, потом возникли непредвиденные расходы: по делу Бондаренко суд вынес решение в его пользу, а мне отказал. Тогда Смагул заявила, что нужно еще пять тысяч долларов, чтобы договориться с апелляцией.
Все это привело к тому, что в апреле 2019 года борцы с коррупцией провели операцию прямо в адвокатской конторе, где трудилась Смагул.
- В марте 2019 года я отдал адвокату еще пять тысяч долларов, - объясняет Черепушкин. - А в апреле повез уже 10 тысяч, где 200 долларов были настоящими, а остальное - муляж. Тогда же Смагул взяли, и я был уверен, что действительно помог разоблачить человека, таскающего взятки судьям. Причем я помню, что мне о важности этого дела говорили большие люди из антикора, например, Кайрат СУНТАЕВ, руководитель Нацбюро, к которому я заходил на прием.
Однако затем расследование, казалось бы, очевидного дела забуксовало.
- Сначала дело перекинули из столицы в Караганду, что вызвало у меня определенные сомнения, - говорит Алексей Черепушкин. - К тому же меня отказались признавать потерпевшим: якобы я всего лишь свидетель, но ведь деньги я отдавал свои, как меня научили сотрудники антикоррупционной службы. В результате у меня не было возможности ознакомиться с материалами уголовного дела. В итоге в один день мой адвокат узнал, что дело прекращено. Как указано в постановлении, за недоказанностью. Как такое возможно, если антикоррупционная служба сама занималась расследованием несколько месяцев?
Постановление о прекращении есть в распоряжении редакции, и в этом документе действительно сделан вывод, что вину адвоката Смагул подтвердить не удалось, поскольку две передачи денег оказались не зафиксированы. Получается, что остаются только показания свидетеля Черепушкина. При этом сама защитница заявила, что полученные деньги являются гонораром за юридические услуги, оказанные двум клиентам.
- Я просто шокирован этим решением, - разводит руками Алексей Черепушкин. - Получается, адвокат берет деньги, чтобы договориться с судьей, прямо говорит клиентам, что будет давать взятку, потом антикоррупционная служба расследует этот факт, но делает вывод о недоказанности ее вины, хотя передача денег адвокату зафиксирована. Теперь мне говорят, что я просто оплатил гонорар!
Что самое интересное, антикоррупционная служба после завершения расследования предлагает Алексею забрать его деньги. Ровно 200 долларов, вложенных в муляж.
- Это какое-то издевательство, - недоумевает Черепушкин. - Я действовал так, как меня инструктировали борцы с коррупцией: согласился на условия адвоката, носил ей деньги, отдал 15 тысяч долларов. Теперь же мне говорят, что возврату подлежат только 200 долларов, а все остальное - это гонорар. Скажу честно: руки после такого опускаются. Нам везде говорят, что победить коррупцию можно лишь общими усилиями, нельзя давать взятки, надо помогать разоблачать взяточников. Но вот на моем примере видно, чем это может закончиться, - я просто потерял свои деньги. Причем я даже был на приеме у Алика ШПЕКБАЕВА (председатель Агентства по противодействию коррупции. - М. К.), рассказывал об этой ситуации. Он дал команду разобраться, а потом вопрос снова спустили в Караганду, и это ничем не закончилось. И вот теперь я задумался: а есть ли вообще смысл обращаться за помощью в правоохранительные органы? И ведь меня предупреждали, что у Смагул племянник занимает высокую должность в карагандинском антикоре...
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/strana/2020/06/12/ne-umeniem-tak-chislom
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Comandante 15.06.2020 в 19:14:58 # 753013