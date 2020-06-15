118 миллионов тенге похитили бизнесмены Нур-Султана

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danilov 15 Июня 2020 в 11:02:18
Комитетом финансового мониторинга МФ РК в Нур-Султане завершено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей по факту хищения бюджетных денежных средств АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".
"Подсудимые использовали свои подконтрольные предприятия, оформив их на подставных лиц, деятельностью которых фактически руководили сами. Хищение производили путем предоставления не соответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техническому обслуживанию оборудования для получения незаконного их возмещения на сумму 118 миллионов тенге.
Указанная финансовая помощь от государства, была предназначена в первую очередь для поддержки МСБ, а так же для возмещения затрат и как следствие снижения себестоимости товаров, работ и услуг",- говорится в сообщении.
Приговором суда Есильского района Нур-Султана предприниматели признаны виновными по части 4 статьи 190 "Мошенничество", им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением бюджетных средств сроком на пять лет.
Суд также постановил взыскать в солидарном порядке с предпринимателей в пользу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" в счет возмещения имущественного вреда 118 миллионов тенге и государственную пошлину в доход государства с каждого осужденного по 1 770 000 тенге.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/118-millionov-tenge-pohitili-biznesmenyi-nur-sultana-405356/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 15.06.2020 07:48:25Мне тоже смешно, всего 118 лимонов, какие-то обезличенные особи. Блть, на хера такие вести без цифвровизации?
На столько подобные новости стали обыденными
На столько подобные новости стали обыденными
едридмадрид 15.06.2020 в 17:17:29 # 752998
Цитата: htmaker от 15.06.2020 07:48:25
На столько подобные новости стали обыденными
На столько подобные новости стали обыденными
держи не обыденные новости от философа
Экстренная посадка вертолета в Жамбылской области район Шу. На борту находились премьер-министр Аскар Мамин и аким области Бердибек Сапарбаев
Вчера, 14 июня, вертолёт Ми 171 авиакомпании "Казавиаспас", экстренно приземлился в Жамбылской области в районе Тасоткель (Шу), в 170 километрах от Тараза. Как говорят источники, произошёл отказ гидросистемы. Согласно инструкции, пилоты переключились на резервную и совершили посадку перед собой. Пасажиров, среди которых был премьер-министр Аскар Мамин и аким области Бердибек Сапарбаев забрал следующий за ним второй вертолёт. Назначена комиссия по расследованию, которую возглавил руководитель УРПИ. Особое внимание к инциденту со стороны СГО.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158527002441940&set=a.10152677094381940&type=3&theater
едридмадрид 15.06.2020 в 17:20:47 # 752999
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов ушел на самоизоляцию
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов начал соблюдать режим самоизоляции, сообщили 15 июня в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, тест министра на коронавирус оказался отрицательным, однако, согласно регламенту, он остается на самоизоляции и работает в дистанционном режиме.
Аймагамбетов находился в контакте с министром здравоохранения Казахстана Елжаном Биртановым, который заразился коронавирусом.
едридмадрид 15.06.2020 в 17:24:01 # 753001
Корея обогнала Россию по объему денежных переводов в Казахстан
Денежные переводы из Южной Кореи в Казахстан в апреле 2020 года впервые превысили объем денежных средств, переведенных из России. Об этом 15 июня сообщает мониторинговое агентство Ranking.kz.
По данным агентства, с января по апрель 2020 года через различные виды международных переводов в Казахстан поступило порядка 80,9 миллиардов тенге (около $199 миллионов). По отношению к аналогичному периоду 2019 года отмечено снижение поступления средств на 30,7%.
Эксперты отмечают, что среди стран лидеров по отправке переводов в Казахстан до апреля 2020 года значится Российская Федерация. При этом отмечается, что объем поступления средств из России за этот период упал больше чем в два раза и составил 22,4 миллиарда тенге (около $55 миллионов).
На втором месте по объему поступления средств стоит Южная Корея. Из Кореи в Казахстан было переведено 16,3 миллиарда тенге (около $40 миллионов). Поступления из Кореи по сравнению с 2019 годом сократились на 20,9%.
При этом эксперты отметили, что за апрель 2020 года объем переводов из Южной Кореи впервые оказался выше объема переведенных из России средств. Из Кореи было переведено 3,1 миллиарда тенге (около $7,6 миллиона), тогда как объем переводов из России составил 2,9 миллиарда тенге (около $7,1 миллиона).
едридмадрид 15.06.2020 в 17:29:50 # 753002
Ещё один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса
В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD.
В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD.
Решение о введении военного положения было принято из-за грузового сообщения и близкого расположения к Пекину, где недавно на рынке зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина «Синьфади» нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь». Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.
едридмадрид 15.06.2020 в 17:54:00 # 753005
Рейтинг базируется на исследовании неправительственной организации Deep Knowledge Group. Список из 200 государств составлен на основании 130 параметров, среди которых эффективность карантинных мер, мониторинг, диагностика и готовность системы здравоохранения.
При составлении отчета авторы учли и такие факторы, как время введения карантинных мер, ограничений на передвижение людей и транспорта и их масштаб, продолжительность изоляции, случаи нарушения карантина, а также меры, принимаемые властями стран для финансовой поддержки населения.
Государством с самой благоприятной эпидемиологической обстановкой названа Швейцария. За ней следуют Германия и Израиль.
Последние места в рейтинге заняли Либерия, Афганистан, Чад, Мали, Руанда и Южный Судан.
Среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан — он на 71-м месте в рейтинге защищенности стран от коронавируса, который представил журнал Forbes
Россия -61
Беларусь- 63
Украина - 66
Узбекистан на 121-й строчке.
Самые низкие показатели, по оценкам Forbes, у Туркменистана (131-я позиция)
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/05/the-100-safest-countries-in-the-world-for-covid-19/#29cddee968c5
https://www.dkv.global/covid-safety-assessment-200-regions